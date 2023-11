Séisme – L’infrastructure autoroutière au Maroc « n’a subi aucun dégât » (ADM)

L’infrastructure autoroutière nationale n’a subi aucun dégât suite au séisme d’Al Haouz grâce à l’efficacité de sa conception parasismique, a réaffirmé la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) après avoir accueilli des experts japonais pour une mission d’inspection post-séisme des ouvrages d’art de l’autoroute Marrakech-Agadir.

« En continuité des actions entreprises par ADM suite au séisme du 8 septembre dernier, la société a accueilli des experts de la société japonaise Hanshin Expressway, qui dispose d’une expérience de plus d’un demi-siècle dans le domaine de la gestion et de la maintenance des autoroutes, et ce, pour une mission d’inspection post-séisme des ouvrages d’art de l’autoroute Marrakech-Agadir », indique ADM vendredi dans un communiqué.

+ L’efficacité de la conception parasismique +

Cette mission, qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de transfert technologique entre ADM et la société nippone Hanshin Expressway depuis 2015, avait pour objectif de confirmer les résultats préalablement obtenus par ADM lors de l’auscultation réalisée immédiatement après le séisme, dans le cadre de son plan d’urgence, et qui a conclu que l’infrastructure autoroutière nationale n’a subi aucun dégât grâce à l’efficacité de sa conception parasismique, précise le communiqué.

Lors de cette mission, selon la même source, les deux partenaires ont également discuté des dernières techniques utilisées en matière de dispositifs antisismiques au niveau des infrastructures autoroutières internationales et notamment celles du Japon où le risque de tremblement de terre est des plus importants au monde.

A l’issue de cette mission, les experts japonais ont reconfirmé l’absence de tout dommage causé par le séisme sur les ouvrages d’art de l’autoroute Marrakech-Agadir, ce qui met en évidence la résilience du réseau autoroutier national, conçu, réalisé et entretenu selon les meilleurs standards internationaux, conclut le communiqué.

