Conjoncture – « L’économie marocaine est devenue plus résiliente » (Zawya)

Après une forte décélération en 2022 causée par divers chocs liés aux matières premières et au climat, la croissance économique marocaine devrait augmenter à 2,8 % en 2023, portée par une reprise partielle de la production agricole, des services et des exportations nettes, selon le dernier rapport de la Banque mondiale « De la résilience à la prospérité partagée ».

Cette reprise devrait se renforcer à moyen terme et la croissance du PIB réel devrait atteindre 3,1 % en 2024, 3,3 % en 2025 et 3,5 % en 2026, à mesure que la demande intérieure se remet progressivement des chocs récents. L’inflation a diminué de moitié entre février et août 2023, mais l’inflation alimentaire reste élevée et continue de toucher de manière disproportionnée les ménages les plus pauvres, a expliqué le site spécialisé basé à Dubaï zawya.com.

+ « Le Maroc a fait preuve d’une forte résilience » +

Le Maroc a démontré à plusieurs reprises sa forte capacité à répondre efficacement aux chocs ces dernières années. Le tremblement de terre du 8 septembre à Al Haouz est le dernier d’une série de chocs qui frappent le Maroc depuis la pandémie de COVID-19. Le Maroc a réussi à gérer avec succès la réponse humanitaire au séisme et à mettre en place un plan de développement ambitieux pour libérer le potentiel de développement des provinces les plus touchées. Le séisme a eu des conséquences humaines et matérielles dévastatrices, localisées principalement dans les communautés montagneuses isolées, mais il est peu probable qu’il ait des impacts macroéconomiques significatifs.

La résilience extérieure du Maroc se manifeste également par une solide demande extérieure pour les biens et services du pays, malgré le ralentissement économique international. De même, les flux d’investissements directs étrangers (IDE) restent importants et de plus en plus orientés vers le secteur manufacturier. Diverses niches industrielles modernes bien connectées aux chaînes de valeur mondiales ont émergé et le pays a maintenu son accès aux marchés de capitaux internationaux malgré le resserrement continu des conditions financières mondiales.

« Le Maroc a fait preuve d’une forte résilience face à un certain nombre de chocs, le plus récemment étant le tremblement de terre de septembre », a déclaré Jesko Hentschel, directeur pays de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte. « Toutefois, l’impact de ces chocs sur le bien-être de la population reste prononcé, et les réformes déjà planifiées par le Maroc sont nécessaires pour s’appuyer sur la résilience extérieure du pays et, surtout, pour stimuler la prospérité, notamment pour atteindre les objectifs de développement ambitieux fixés dans le Nouveau Modèle de Développement (NDM). »

+ Des réformes ambitieuses +

Le Maroc a lancé des réformes ambitieuses pour améliorer le capital humain et encourager l’investissement privé. Ces réformes n’auront l’impact souhaité sur le développement économique et social que si elles sont combinées à d’autres initiatives cruciales, notamment la suppression des barrières réglementaires et institutionnelles qui limitent la concurrence et ralentissent la réaffectation des facteurs de production vers des entreprises et des secteurs plus productifs.

En outre, un changement de paradigme est encore nécessaire pour autonomiser économiquement les femmes marocaines, ce qui sera nécessaire pour répondre aux hautes ambitions du pays telles qu’exprimées dans le NDM. Le rapport souligne également l’importance de s’attaquer aux contraintes spécifiques auxquelles sont confrontées les femmes dans les zones rurales et urbaines (problèmes de mobilité, inclusion financière et numérique insuffisante, conditions de travail et évolution nécessaire des normes sociales traditionnelles).

Au-delà de son importance dans la promotion de l’égalité des sexes, l’augmentation de la participation des femmes au marché du travail (FLFP) aurait également un impact économique significatif et constituerait un puissant moteur de développement socio-économique. Le rapport montre que la réalisation des objectifs du NDM d’un FLFP de 45 % pourrait stimuler la croissance de près d’un point de pourcentage par an, ajoute Zawya.

Article19.ma