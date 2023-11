Migration – Le Maroc déjoue un assaut collectif de 1.000 migrants susbsahariens sur Ceuta

Vigilance. Les forces publiques de la préfecture de Mdiq-Fnideq ont déjoué ce vendredi 17 novembre 2023, une tentative de prise d’assaut de la ville de Ceuta, entamée par plus de 1.000 migrants clandestins subsahariens, selon une source autorisée.

« Les assaillants ont eu recours à des actes de violence excessive, tout en utilisant des armes blanches durant cet assaut », affirme la même source au sein de la préfecture de Fnideq.

Et grâce à « une coordination étroite et leur présence au moment propice », les forces publiques ont réussi d’arrêter tous les assaillants et déterminer l’identité des instigateurs de cette opération, qui comparaitront devant la justice, souligne la même source.

Cinquante personnes faisant parties des forces de l’ordre et 30 assaillants subsahariens ont été blessés légèrement, à l’issue de cet assaut, ajoute la même source. Ces derniers ont reçu les soins nécessaires, affirme-t-on.

