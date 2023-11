7ème Art – Le producteur de la célèbre série « Fauda », Matan Meir, mort à Gaza en « combattant » et non en « cinéaste »

Quand la réalité rejoint la fiction. Matan Meir, membre de l’équipe de production de la série Netflix « Fauda » (« chaos » en arabe), avait troqué sa casquette de professionnel de l’audiovisuel pour le béret militaire.

Réserviste de l’armée israélienne, Matan Meir a été tuéavec cinq autres soldats de l’armée israélienne,Il y a quelques jours lors de l’explosion d’un tunnel dans le nord de Gaza.

L’incident a déclenché une vague de commentaires controversés sur les réseaux sociaux sur la participation de l’artiste aux bombardements israéliens et le massacre de milliers de civils palestiniens dans la bande de Gaza.

We are devastated to share that one of our Fauda family members, Matan Meir, was killed in action in Gaza. Matan was an integral crew member. The cast and crew are heartbroken by this tragic loss. We extend our condolences to Matan’s family and friends. May his soul rest in peace pic.twitter.com/kuaJ2gclGk

— Fauda Official (@FaudaOfficial) November 11, 2023