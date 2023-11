Littérature – Parution de version arabe de la bande dessinée française « Le Monde sans fin » de Jancovici et Blain

Les Editions le Fennec ont annoncé la parution de la version arabe de la bande dessinée Le monde sans fin, de Jean-Marc Jancovici & Christophe Blain, traduite par Moad Ziadi, selon un communiqué.

Il s’agit d’une bande dessinée qui aborde le sujet du changement climatique causé par l’activité humaine. L’ouvrage a fait couler beaucoup d’encre et a attisé énormément de critiques dès son apparition en version originale en français.

L’histoire raconte une rencontre entre Christophe Blain (le dessinateur qui joue le rôle du candide) et Jean-Marc Jancovici (l’auteur qui joue le rôle de l’expert des sujets climatiques, des enjeux de l’énergie et de l’économie).

+ Des pistes de sortie de la situation actuelle +

En deux cents pages, les deux compères réussissent l’exploit de balayer une brève et dense histoire de l’énergie, de la civilisation industrielle contemporaine que l’Europe a vécue, à mettre le nez sur les mœurs de la vie moderne sous un prisme purement européen voire français tout en explicitant les conséquences de ce train de vie, et à envisager, dans le dernier quart du livre, des pistes de sortie de la situation actuelle plutôt qu’un catastrophisme nihiliste.

La traduction de Moad Ziadi a gardé avec agilité ce contexte socio culturel et historique de la bande dessiné ancré en France en prouvant dans ce contexte particulier que le besoin d’une adaptation de l’ouvrage au monde arabe n’est pas du tout nécessaire. Au contraire, il en profite pour offrir en plus au lecteur arabophone un voyage dans la société française, sa civilisation, son histoire et son économie.

Le tout avec beaucoup d’humour, dans lequel il a tellement excellé pour le traduire avec fidélité et en faire apprécier les lecteurs d’une culture complètement différente.

+ Réfléchir à ce que pourrait être un monde de demain +

La mise en page est fluide et le volume d’informations est particulièrement dense. Entre formules chocs et exemples compréhensibles, tous ces sujets sont traités avec suffisamment de pédagogie pour que même les plus novices comprennent.

Clairement, le livre n’est pas que réjouissant et semble annoncer la fin d’un monde, le nôtre, ou plus exactement sa transformation, plus ou moins planifiable mais inéluctable. Mais il permet aussi de réfléchir à ce que pourrait être un monde de demain, en refusant les raccourcis idéologiques ou les biais de pensée qui schématisent encore beaucoup notre société contemporaine.

La version arabe sera une première car la bande dessinée est un genre littéraire apprécié en occident à la fois par les adultes et les enfants mais ce n’est pas le cas dans le monde arabe. Cette traduction en arabe sera l’occasion d’introduire ce nouveau genre littéraire. Cette bande dessinée se prête bien à cet exercice car elle est le catalyseur d’un vrai partage entre les membres de la même famille. Le style et le contenu sont adaptés à toutes les générations et favorisent le dialogue et l’échange.

Dans l’enseignement et l’entreprise, cette bande dessinée y trouvera également sa place, car ces organismes trouveront dans l’ouvrage une matière contribuant à fédérer les salariés ou les étudiants sur ces principes du développement durable et faire méditer les personnes et les organismes sur ce que chacun peut faire pour contribuer à un monde meilleur.

Article19.ma