Culture – Lancement de la 1ère édition des « Trésors des arts traditionnels marocains »

La première édition du programme « Trésors des arts traditionnels marocains » a été lancée, jeudi à Rabat, par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire et l’UNESCO.

Ce programme ambitieux, qui vise la transmission des savoir-faire liés aux métiers de l’artisanat, prévoit un cycle de formation dans 32 métiers à forte composante culturelle dont 6 métiers qui font l’objet de cette première édition, à savoir le zellige de Tétouan, les selles brodés, la blouza oujdiya, le tissage des tentes, la fabrication des instruments de musique et la broderie de salé.

Fruit d’un accord signé le 28 novembre 2022 entre le ministère et l’UNESCO, ce programme se veut une reconnaissance aux détenteurs des savoir-faire liés aux métiers de l’artisanat en les qualifiant de « Trésors des arts traditionnels marocains ».

+ Préservation du patrimoine culturel immatériel +

A cette occasion, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a mis l’accent sur l’intérêt accordé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la préservation du patrimoine culturel immatériel, symbole d’identité et canal de transmission et de consolidation des valeurs.

« En application des Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI, le ministère continue de déployer les efforts nécessaires pour préserver ce patrimoine immatériel lié aux métiers de l’artisanat », a affirmé Mme Ammor, dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du ministère, Mohamed Maslak.

Et de noter que ce programme, qui a atteint les résultats escomptés, s’inscrit dans ce cadre à travers l’identification d’un certain nombre de métiers de l’artisanat menacés de disparition.

+ Un programme étalé sur 5 ans +

De son côté, le Directeur régional du Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, Eric Falt, a qualifié ce programme, premier du genre au Maghreb, d’étape importante de sauvegarde de l’un des patrimoines exceptionnels du Maroc, qu’est l’artisanat.

Mettant en avant l’importance de l’artisanat dans la création des richesses et de l’emploi, M. Falt a relevé que ce programme, étalé sur 5 ans, vise à contribuer à la sauvegarde de ces métiers, à renforcer l’entreprenariat dans le secteur et à soutenir les détenteurs de ce savoir-faire pour assurer sa transmission aux jeunes apprentis.

Cette cérémonie de lancement a été marquée par un hommage rendu aux 6 maitres-artisans sélectionnés en tant que « Trésors des arts traditionnels marocains » pour l’année 2023 qui ont été choisis pour partager et transmettre leur savoir et leur savoir-faire à 57 jeunes apprenants, qui joueront, à leur tour, un rôle primordial dans la préservation et la continuité de ces métiers emblématiques.

Un hommage a été également rendu au maitre-artisan Abdelkader Ouariagli Essafi, en tant que « Trésor des arts traditionnels marocains » dans le métier du « Brocart », qui a déjà assuré la transmission de son savoir-faire dans le cadre d’une opération pilote organisée en 2022.

