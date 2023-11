Terrorisme – Déclaration conjointe sur la réunion du groupe de réflexion sur l’Afrique de la coalition mondiale pour vaincre Daesh/ISIS

Les gouvernements des États-Unis d’Amérique et de la République italienne, le Royaume du Maroc et le Royaume d’Arabie saoudite à l’occasion du Groupe de réflexion sur l’Afrique de la Coalition mondiale pour vaincre Daesh/ISIS ont adopté à Cotonou au Bénin, mercredi 15 novembre, le texte de la Déclaration conjointe sur la réunion du groupe de réflexion sur l’Afrique de la coalition mondiale pour vaincre Daesh/ISIS.

Voici le texte en question qui vient d’être rendu public par le Département d’État américain,et dont Article19.ma a obtenu une copie:

À l’invitation de la République du Bénin, le Groupe de réflexion sur l’Afrique de la Coalition mondiale pour vaincre Daesh/ISIS, coprésidé par l’Arabie saoudite, les États-Unis, l’Italie et le Maroc, s’est réuni le 15 novembre à Cotonou, au Bénin.

Le groupe de réflexion sur l’Afrique sert de mécanisme de collaboration pour coordonner l’assistance antiterroriste axée sur les civils afin de renforcer les capacités antiterroristes des membres africains de la Coalition pour la fin de Daatesh/ISIS.

À Cotonou, 28 membres et observateurs de la coalition ont participé à une réunion du groupe de réflexion sur l’Afrique qui s’est concentrée sur la sécurité régionale et les défis antiterroristes posés par les affiliés d’ISIS dans la région côtière de l’Afrique de l’Ouest.

La Coalition a reconnu que les affiliés d’ISIS représentent une menace persistante pour les populations d’Afrique de l’Ouest.

L’ordre du jour du groupe de réflexion sur l’Afrique de la coalition D-ISIS comprenait la coordination avec d’autres initiatives multilatérales et a entendu des partenaires de la coalition qui sont engagés ou dirigent l’initiative d’Accra, le G-5, la coalition pour le Sahel et le processus d’Aqaba.

L’observateur de la Coalition, l’UNOCT, a également donné des informations sur le sommet africain prévu au printemps 2024, qui devrait compléter les efforts internationaux visant à lutter contre les affiliés d’ISIS en Afrique.

Le groupe de réflexion sur l’Afrique reconnaît que de nombreux facteurs contribuent aux défis actuels en matière de sécurité dans la région. Pour avoir le plus d’impact possible, le groupe de réflexion concentre ses efforts sur les quatre piliers de son plan d’action :

– Renforcer et améliorer la sécurité des frontières, la collecte biométrique et les capacités de preuve sur le champ de bataille ;

– Lutter contre la propagande et les efforts de recrutement de l’ISIS et renforcer la résilience des communautés ;

– Améliorer les capacités des membres de la coalition afin de réduire l’utilisation par l’ISIS de financements illicites ;

– Contrer les influences malveillantes qui réduisent les efforts de lutte contre la criminalité transnationale.

Les participants à la réunion de Cotonou ont réaffirmé l’importance de poursuivre des échanges francs et ouverts et que les membres du groupe de réflexion sur l’Afrique continueraient à partager et à développer les meilleures pratiques afin de renforcer les capacités des partenaires et d’aider les pays qui recherchent une assistance dans la lutte contre le terrorisme.

Enfin, les coprésidents du groupe de réflexion sur l’Afrique ont souligné que la coalition mondiale pour vaincre Daesh/ISIS reste déterminée à affronter et à vaincre Daesh/ISIS en Afrique de l’Ouest et ailleurs dans le monde, où qu’il opère.

Article19.ma