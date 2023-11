La 10ème édition de Visa For Music, un festival et en même temps un marché professionnel de musique d’Afrique et du Moyen-Orient, organise sa cérémonie d’ouverture le 22 novembre, à partir de 17h30 au prestigieux Théâtre Mohammed V de Rabat.

Pour rappel, ce festival se déroulera dans la capitale du royaume du 22 au 25 novembre.

View this post on Instagram A post shared by Visa For Music (@visaformusic)

Article19.ma