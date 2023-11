Journée des écrivains en prison – PEN International a choisi cette année : Soulaiman Raïssouni pour la région MENA

Solidarité. PEN International a choisit cette année Soulaiman Raïssouni pour représenter les journalistes et écrivains emprisonnés pour leurs écrits dans la région MENA.

Chaque année, le 15 novembre, PEN International lance sa campagne pour la Journée des écrivains en prison, mettant en lumière les cas d’écrivains emprisonnés ou persécutés et appelant à une action internationale urgente pour les libérer et les protéger.

+ Des valeurs de paix, de tolérance et de liberté +

Cette année, PEN International présente les cas de María Cristina Garrido Rodríguez (Cuba), Iryna Danylovych (Ukraine/Crimée occupée), Go Sherab Gyatso (Chine-Tibet), et Soulaiman Raissouni (Maroc).

Dans un communiqué rendu public, ce mercredi, ONG britannique lance un appel aux autorités marocaines pour les inviter à : «

• Libérer Raissouni immédiatement et sans condition et abandonner toutes les charges retenues contre lui.

• Veiller à ce que Raissouni soit autorisé à recevoir et à envoyer des lettres, à ce que ses écrits confisqués lui soient rendus et à ce qu’il reçoive des soins médicaux adéquats, dans l’attente de sa libération.

PEN appelle également les autorités marocaines à « mettre fin à la persécution et à la détention de journalistes et d’écrivains sur la seule base du contenu de leurs écrits ou de leurs affiliations présumées, et à libérer immédiatement toutes les personnes emprisonnées pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression ».

PEN International est une association d’écrivains internationale, fondée en 1921 par Catherine Amy Dawson Scott avec l’appui de John Galsworthy. Elle a pour but de « rassembler des écrivains de tous pays attachés aux valeurs de paix, de tolérance et de liberté sans lesquelles la création devient impossible ». Depuis octobre 2021, elle est présidée par Burhan Sönmez.

Article19.ma