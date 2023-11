La lutte contre le trafic des stupéfiants au menu de la visite de l’envoyé américain Robinson au Maroc et en Algérie

Le secrétaire adjoint du Bureau des affaires internationales en matière de stupéfiants et d’application de la loi (INL), Todd D. Robinson, se rendra au Maroc et en Algérie du 12 au 21 novembre pour discuter d’initiatives clés et faire progresser les intérêts communs en matière de sécurité, de stabilité et de prospérité économique.

Le secrétaire adjoint Robinson s’entretiendra avec des responsables chargés de la sécurité, de la justice et de l’application de la loi, ainsi qu’avec des partenaires partageant les mêmes idées, affirme-t-on.

Les discussions porteront sur l’importance de systèmes judiciaires transparents, responsables et efficaces en tant qu’éléments essentiels de la bonne gouvernance, et soulignera l’engagement des États-Unis à aider ces pays à renforcer leurs cadres juridiques et à améliorer leurs capacités en matière d’application de la loi.

Article19.ma