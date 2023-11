Vidéo – Lecourtier annonce « la fin des restrictions » de délivrance des visas aux Marocains par la France

Retour à la normale. Et pour cause, après de longs mois de restrictions puis de tensions diplomatiques entre la France et le Maroc, Christophe Lecourtier , ambassadeur de France à Rabat, a annoncé, ce lundi 13 novembre, la fin de la crise des visas entre Paris et Rabat, avec la levée de toutes les restrictions pour la délivrance de visas par la France.

« Désormais, il n’y a plus aucune limitation en termes de délivrance de visas par la France. Toute personne qui présente les conditions requises pour obtenir un visa obtiendra son visa », a déclaré Christophe Lecourtier sur la chaîne publique marocaine Radio 2M.

+ Une augmentation de 80% en 2023+

Le site bfmtv.com a rappelé qu’en septembre 2021, la France avait décidé de durcir les conditions d’obtention de visas pour les ressortissants maghrébins en divisant par deux le nombre de visas accordés aux citoyens algériens et marocains et en réduisant d’un tiers ceux des Tunisiens.

Le porte-parole du gouvernement de l’époque, Gabriel Attal, avait motivé cette décision « par le fait que ces pays n’acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas et ne pouvons pas garder en France ».

Ces restrictions avaient tendu les relations entre Paris et Rabat, jusqu’à ce que, fin 2022, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna se rendre au Maroc pour y annoncer une détente via la fin de cette crise des visas.

Un an plus tard, Christophe Lecourtier

a déploré ce qu’il a considéré un « gâchis de notre part ». « On ne gère pas une relation aussi intime entre la France et le Maroc avec des statistiques. »

L’ambassadeur a donc annoncé que « la situation était revenue à la normale » avec une augmentation prévue de 80% du nombre de visas délivrés en 2023. « Par rapport à l’année 2022, le nombre de visas que nous accordons et accorderons cette année sera en augmentation de l’ordre de 80% », a-t-il assuré sur la radio locale. Selon lui, la France refuse actuellement un visa sur huit.

Ainsi, une page de malentendus est enfin tournée.

