Politique – L’ex Premier ministre David Cameron nommé aux Affaires étrangères du Royaume-Uni

Tel un phénix qui renaît de ses cendres. L’ancien Premier ministre David Cameron (2010-2016) a été nommé ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement conservateur de Rishi Sunak, lors d’un remaniement ce lundi 13 novembre.

Il remplace James Cleverly, qui succède au poste de ministre de l’Intérieur à Suella Braverman, limogée ce lundi après une nouvelle polémique, Selon la BBC.

Pour rappel, David Cameron avait quitté le pouvoir le 13 juillet 2016 après la victoire du camp du Brexit au référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne qu’il avait déclenché.

We are delighted to welcome @David_Cameron as the new Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs. pic.twitter.com/RsWgDIRpuD

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) November 13, 2023