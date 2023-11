Cinéma – « The Marvels » en tête du box-office nord-américain

Le nouveau film de super-héros « The Marvels » a dominé le box-office nord-américain pour sa première semaine dans les salles, indique dimanche le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

« The Marvels », qui met en scène Brie Larson, Teyonah Parris et Iman Vellani, a récolté 47 millions de dollars.

Le film d’horreur « Five Nights at Freddy’s » est deuxième avec des recettes de 9 millions de dollars dans les salles américaines et canadiennes.

Le film-concert de la chanteuse américaine Taylor Swift « The Eras Tour » est troisième après avoir engrangé 5,9 millions de dollars.

« Priscilla », biopic sur la femme d’Elvis Presley, est quatrième avec 4,8 millions de dollars.

« Killers of the Flower Moon », de Martin Scorsese, se classe cinquième avec 4,7 millions de dollars.

+ Voici le top 10 : +

1 – « The Marvels » (47 millions de dollars)

2 – « Five Nights at Freddy’s » (9 millions)

3 – « The Eras Tour » (5,9 millions)

4 – « Priscilla » (4,8 millions)

5 – « Killers of the Flower Moon » (4,7 millions)

6 – « Winter Break » (3,2 millions de dollars)

7 – « Journey to Bethlehem » (2,4 millions)

8 – « La Pat’ Patrouille: la super patrouille le film » (1,8 million)

9 – « Radical » (1,8 million)

10 – « Exorcist: Dévotion » (1,2 million)

Article19.ma