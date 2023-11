Focus – La rivalité entre Rabat et Alger risque de provoquer de « nouvelles tensions », selon le ‘Middle East Institute‘*

La rivalité entre Rabat et Alger s’intensifie depuis des années. Mais il y a des risques croissants que la concurrence politique et économique entre les deux voisins nord-africains s’accélère dans des directions nouvelles et plus difficiles, estime le think tank basé à Washington ´The Middle East Institute’ (MEI) .

La principale question sous-jacente au différend n’est pas nouvelle. Le Maroc affirme depuis longtemps que le Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole, fait partie de son propre territoire. Rabat a fait de l’obtention de la reconnaissance internationale de sa souveraineté sur le territoire son principal objectif diplomatique. L’Algérie, en revanche, a continué à soutenir le Front Polisario, qui s’est battu pour l’indépendance de ce qu’elle appelle la République arabe sahraouie depuis le début des années 1970.

Les dangers croissants découlent d’une confluence de facteurs. Tout d’abord, l’accumulation militaire des deux côtés a continué à faire monter les tensions.

Deuxièmement, l’affirmation diplomatique croissante de l’Algérie augmentera sa voix dans les affaires internationales.

Troisièmement, sur le terrain, la volonté du Maroc d’utiliser des frappes de drones pour éliminer les membres du Front Polisario a le potentiel de précipiter une escalade, selon le think tank américain.

+ Le conflit continue de dégrader les relations entre Rabat et Alger +

Bien que le désaccord soit centré sur la question de savoir comment résoudre un différend territorial – qui est la clé de l’idée du Maroc lui-même, mais aussi en partie de la légitimité de sa monarchie -, ce désaccord a empoisonné les relations entre les deux pays dans la plupart des autres régions, ajoute la même source.

Au fil des ans, la portée du désaccord s’est élargie, réduisant la coopération bilatérale. Après une escarmouche avec les forces marocaines au poste frontalier de Guerguerat – qui relie le Sahara occidental contrôlé par le Maroc à la Mauritanie et est régulièrement utilisé pour transporter les exportations du royaume vers l’Afrique de l’Ouest – en novembre 2020, le Front Polisario a mis fin unilatéralement à un accord de cessez-le-feu supervisé par les Nations Unies qui avait duré près de 30 ans. Depuis lors, les forces marocaines et les combattants Polisario ont régulièrement échangé des tirs d’artillerie.

Plus tard, après avoir blâmé le Maroc d’avoir « provoqué des feux de forêt » dans la région de Kabylie à majorité berbère et d’y avoir « soutenu le sentiment séparatiste », l’Algérie a annoncé en août 2021, une rupture complète des relations diplomatiques avec le Maroc.

La coopération énergétique était la suivante. Après des mois d’ambiguïté à ce sujet, en octobre 2021, l’Algérie a choisi de ne pas renouveler le contrat pour le gazoduc Maghreb-Europe, qui a été utilisé pour fournir du gaz naturel algérien à l’Espagne via le Maroc, fournissant au royaume 65 % de sa consommation de gaz naturel. La décision de l’Algérie d’arrêter l’approvisionnement en gaz à Rabat a été une nette escalade des tensions, qui a forcé le Maroc à adapter rapidement son système d’importation d’énergie.

Les tensions sont montées d’un cran, lorsque trois Algériens ont été tués dans une attaque dans la partie sud du Sahara en novembre 2021. Ils conduisaient sur une route qui relie l’Algérie à la Mauritanie. Avec des images de camions brûlés suggérant apparemment une attaque à la bombe, le président algérien Abdelmadjid Tebboune l’a qualifiée de frappe militaire menée par le Maroc avec un « équipement sophistiqué » et a juré de répondre. La mention d’un « équipement sophistiqué » semblait être une référence directe à l’utilisation accrue des drones par le Maroc pour maintenir la supériorité militaire sur le territoire contesté.

+ À quoi s’attendre d’une Algérie « plus confiante » ? +

Au cours des prochains mois, une Algérie plus active créera de nouveaux défis pour le Maroc. Pendant des années, le régime algérien a été entravé par des faiblesses au pays et a eu une influence limitée à l’étranger. Mais récemment, Alger a vu ses positions internes et externes s’améliorer. Après avoir subi une vague de manifestations populaires à l’échelle nationale en 2019-2020, le régime autocratique dirigé par l’armée a été en mesure de freiner la dissidence, en utilisant la répression et en profitant des restrictions liées au COVID-19.

L’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a encore renforcé la stabilité du régime, poussant les prix de l’énergie et transformant l’Algérie en un partenaire essentiel pour les pays européens qui cherchent à réduire leur dépendance à l’égard des approvisionnements en hydrocarbures de Moscou. Des recettes énergétiques plus élevées ont aidé les autorités algériennes à apaiser le mécontentement intérieur en augmentant les dépenses sociales, et elles ont également accru l’importance diplomatique et stratégique de l’Algérie.

+ Confrontation diplomatique à l’horizon +

Le plus grand poids régional de l’Algérie sera encore renforcé en 2024-25, alors que le pays prendra un siège temporaire au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela lui donnera probablement de nouveaux mécanismes et de nouvelles influence pour essayer de repositionner la discussion sur le statut du Sahara sur l’agenda diplomatique grand public, estime le think tank.

Les Nations Unies considèrent toujours le Sahara comme « un territoire non autonome ». L’ONU plaide en faveur d’un règlement politique du conflit. Au départ, cela devait être réalisé par référendum. Mais un vote qui devait avoir lieu au début des années 1990 ne s’est jamais concrétisé, en grande partie à cause de désaccords sur qui serait admissible à y participer. Pour le Polisario, seuls les premiers habitants du territoire devraient voter. Mais Rabat a fait valoir que les Marocains qui faisaient partie des programmes de migration du gouvernement pour encourager la réinstallation au Sahara à partir des années 1970 devraient également avoir leur mot à dire. Depuis lors, le processus politique de l’ONU est au point mort, selon la même source.

La paralysie a permis aux autorités marocaines d’accroître leur contrôle sur le terrain et d’obtenir un soutien international supplémentaire. Rabat appelle le territoire ses « provinces du sud » et a depuis proposé qu’il soit administré dans le cadre du royaume et qu’il bénéficie d’une autonomie à l’intérieur des frontières et de l’autorité politique marocaines.

Fin septembre, des représentants algériens et marocains à l’ONU ont échangé des mots houleux sur la question. L’ambassadeur algérien Amar Bendjama a demandé : « Si l’occupation marocaine du Sahara occidental en avait vraiment fait un paradis, avec ou sans l’octroi de l’autonomie, pourquoi ce référendum est-il empêché ? » En réponse, l’ambassadeur marocain, Omar Hilale, a déclaré que le Maroc resterait sur le territoire « jusqu’à la fin des temps ». Au milieu des tensions accrues persistantes entre les deux parties, on peut s’attendre à des échanges similaires à l’ONU.

Grâce à la diplomatie et à son influence économique croissante en Afrique subsaharienne, Rabat a pu obtenir le soutien de ses ambitions de souveraineté. Plus de 20 pays, essentiellement d’Afrique et du Moyen-Orient, ont établi des consulats dans la partie du territoire contesté contrôlée par le Maroc ces dernières années. Un énorme coup de pouce a également été donné par la reconnaissance de la souveraineté marocaine par l’administration Trump à la fin de 2020, en échange du rétablissement des relations diplomatiques officielles de Rabat avec Israël, dans le cadre des accords d’Abraham. De l’avis du Maroc, on s’attendait à ce que cela attire le soutien d’autres pays puissants, en particulier en Europe. Mais un nouveau soutien à une absorption complète du Sahara occidental semble s’être refroidi. Craignant de perturber les relations économiques et de sécurité avec le Maroc, les dirigeants européens font souvent des déclarations vagues et sans engagement sur la question qui peut être considérée comme un revers de l’autre côté du conflit.

Au Conseil de sécurité des Nations Unies l’année prochaine, l’Algérie espère ramener la question du Sahara occidental à l’ordre du jour de l’ONU. Alger veut également faire pression pour une réforme plus large du Conseil de sécurité afin d’accroître l’influence des États africains dans l’organe, ainsi que du Sud mondial plus largement. Cela lui permettra de renforcer les alliances et d’attirer plus facilement d’autres pays pour qu’ils adhident à sa vision d’un règlement politique pour le Sahara occidental par l’autodétermination.

Il sera difficile pour l’Algérie de mettre à jour le statu quo que le Maroc a établi sur le terrain. Mais le simple fait de le faire augmentera les frictions entre les deux voisins. À chaque tournant, l’Algérie tentera de contrer la stratégie du Maroc d’étendre le contrôle de facto au Sahara occidental, en retardant une résolution politique, alors qu’elle renforce le soutien international de ses revendications de souveraineté.

+ Une course aux armements +

Alors que le Maroc et l’Algérie ne sont plus d’accord sur la scène internationale, les deux parties continueront à étrouver leurs discussions diplomatiques en projetant leur force. En 2022, les deux pays représentaient 74 % de toutes les dépenses militaires en Afrique du Nord, l’Algérie allouant 9,1 milliards de dollars à ses forces armées et le Maroc dépensant 5 milliards de dollars, selon les chiffres de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI). Alors que l’Algérie a maintenu des niveaux de dépenses assez constants, les dépenses militaires du Maroc ont doublé depuis 2005.

Pour le Maroc, les acquisitions d’armes se sont de plus en plus concentrées sur la surveillance et les drones d’attaque en provenance de Turquie et d’Israël. Ceux-ci semblent également jouer un rôle croissant sur le champ de bataille. Le 1er septembre, l’armée de l’air marocaine aurait lancé une frappe de drones qui a tué quatre combattants sahraouis, dont Abba Ali Hamudi, commandant de la sixième région militaire. La grève a suivi les combats entre les forces marocaines et le Polisario dans la région de Mahbes. Addah al-Bendir, un autre commandant de Polisario, aurait été tué par une frappe de drone au Tifariti, en avril 2021. Les autorités marocaines commentent rarement les opérations militaires sur le territoire.

Les tensions ont de nouveau éclaté le 28 octobre, lorsqu’il y a eu de multiples explosions dans la ville de Smara. Les explosions, qui seraient le résultat d’une attaque d’artillerie par les forces de Polisario, ont tué une personne et en ont blessé trois autres.

La probabilité que le royaume utilise ses drones pour éroder les capacités de combat du Polisario augmente. Le Maroc pourrait être tenté d’essayer d’influencer la situation sur le terrain avant ce qui devrait être une campagne diplomatique plus forte de l’Algérie sur le statut du Sahara.

+ « L’escalade serait inévitable si d’autres incidents entraînent des décès de part et d’autre » +

Tout cela indique des dangers accrus. La possibilité d’un conflit ouvert opposant les deux voisins l’un à l’autre est lointaine. Ni Alger ni Rabat ne bénéficieraient beaucoup d’une guerre. Au-delà des ressources nécessaires que cela impliquerait, la confrontation affaiblirait la position de chaque régime auprès de son propre peuple.

Cependant, il y aura toujours des provocations régulières. La plupart vont de débats animés inoffensifs lors de forums internationaux à des exercices militaires coûteux le long de la frontière partagée en tant que démonstration de force. Mais l’escalade serait inévitable si d’autres incidents entraînent des décès de part et d’autre, avance le MEI.

Bien que l’Algérie tentera d’inciper l’opinion diplomatique en faveur d’une solution au conflit soutenue par lONU, il semble peu probable que le Maroc puisse être convaincu de bouger sur le statu quo actuel. Rabat bénéficie d’un contrôle militaire et politique sur la majorité du territoire et a obtenu un certain soutien diplomatique international. L’Algérie aura peu de mécanismes pour éroder ces avantages dans un avenir prévisible, a-t-il ajouté.

C’est au Sahara même que les combats vont très probablement s’intensifier. Les tensions régionales continueront de s’intensifier, alimentant les escarmouches entre les forces marocaines et le Polisario sur le territoire. Outre la perte de vie et l’infrastructure endommagée, la reprise du conflit armé retardera encore une solution durable à l’avenir du territoire contesté, a conclua ce think tank, dont le financement provient en partie de pays producteurs de pétrole et du complexe militaro-industriel américain.

* Les idées exprimées dans cet article n’engagent que le think tank MEI.

