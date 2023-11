Analyse – Le Maroc suivi de près par la Chine au moment où il devient le centre de la révolution des véhicules électriques

Dans le cadre de la tendance mondiale de la quasi-délocalisation, les entreprises chinoises font maintenant la queue pour raccourcir les chaînes d’approvisionnement en Afrique du Nord, et plus spécifiquement le Maroc pour sa proximité avec l’Europe, l’abondance de minéraux essentiels et les incitations fiscales l’ont mis au cœur du secteur des véhicules électriques.

Juste à l’extérieur de la ville marocaine de Tanger, un centre de fabrication et de technologie soutenu par la Chine prend enfin forme après six ans de retards, relève une analyse du journal à grand tirage ‘South China Morning Post’.

La ville des sciences et de la technologie Mohammed VI de Tanger se trouve à seulement 27 km (16,8 miles) de la pointe sud de la côte espagnole, à travers le détroit de Gibraltar, stratégiquement positionnée là où l’Afrique fait face à l’Europe à l’intersection de l’océan Atlantique et de la mer Méditerranée.

+ Renforcement du leadership de la Chine dans le secteur des véhicules électriques +

Proposée pour la première fois en 2016, lorsque le roi Mohammed VI a rencontré le président chinois Xi Jinping à Pékin, la ville technologique d’un milliard de dollars américains devrait finalement accueillir environ 200 entreprises chinoises, toutes réclamant un accès facile à l’Europe et à l’Afrique dans le cadre de l’initiative chinoise de la ceinture et de la route de plusieurs milliards de dollars.

Après que le premier sponsor chinois – le géant de l’aviation Haite Group – se soit retiré en 2021 en cause de questions concernant l’ampleur du projet et la propriété de la ville, le plan a finalement pris son en marche l’année dernière à la suite d’un accord du gouvernement marocain avec d’autres entreprises basées en Chine.

L’ambassadeur de Chine au Maroc, Li Changlin, a déclaré que le projet – « dont les deux chefs d’État sont conjointement préoccupés » – avait fait des « progrès significatifs » et était « [maintenant] prêt à recevoir des investissements de la Chine et d’autres pays ».

« La Chine devrait devenir un participant clé de l’industrie marocaine des véhicules électriques et contribuer au processus d’industrialisation du Maroc », a écrit Li dans un article le 1er novembre marquant le 65e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.

Les observateurs ont déclaré que la proximité du Maroc avec l’Europe, l’abondance de minéraux essentiels, les incitations fiscales et les accords de libre-échange avec l’UE et les États-Unis avaient attiré un nombre croissant d’entreprises chinoises pour y construire des chaînes d’approvisionnement, afin de renforcer le leadership de la Chine dans le secteur des véhicules électriques.

Par exemple, le fabricant chinois de pièces de batterie CNGR Advanced Material a annoncé en septembre qu’il s’associe au fonds d’investissement privé marocain Al Mada pour construire une base industrielle de 2 milliards de dollars américains.

+ Positionnement géographique privilégié du Maroc +

Le fabricant sino-allemand de batteries de véhicules électriques Gotion High-Tech prévoit également de construire une usine de 6 milliards de dollars américains au Maroc pour produire des batteries de voitures électriques et des systèmes de stockage d’énergie.

Youshan, la filiale du plus grand raffineur de cobalt de Chine, Huayou, s’associe à la société sud-coréenne LG Chem pour construire une usine de matériaux cathodiques au phosphate de fer au lithium (LFP) au Maroc pour le marché américain.

Parmi les premières entreprises à innover dans la ville de la science et de la technologie de Tanger a été Qingdao Sentury Tyre Company, qui a injecté près de 300 millions de dollars américains pour y construire une usine. Il a récemment signé un contrat d’achat de terrains de 20 hectares (49,4 acres) pour le site, a déclaré Li.

En créant une usine, la société chinoise de pneus cherche à répondre à la demande croissante des constructeurs de véhicules tout en profitant du positionnement géographique privilégié du Maroc pour une distribution facile en Europe.

Le Maroc est déjà un important centre de fabrication de véhicules pour les géants européens Stellantis et Renault, produisant environ un million d’unités par an.

Ils sont basés à Kenitra, à environ 200 km au sud de Tanger et à 40 km au nord de la capitale marocaine Rabat, où la zone franche de l’Atlantique accueille un grand nombre de grands fabricants de véhicules et de pièces.

Rabat se positionne maintenant comme un centre de fabrication de véhicules électriques – et les entreprises chinoises sont au centre des plans ambitieux.

+ Deuxième étape de l’écosystème automobile africain +

Abdelmonim Amachraa, spécialiste marocain de la durabilité et des chaînes de valeur mondiales, a déclaré qu’en tant que marché clé pour les véhicules électriques, l’Europe était une destination stratégique pour les entreprises chinoises qui cherchent à approvisionner rapidement leurs clients.

Il a déclaré que l’expansion par la Chine des chaînes de valeur mondiales dans des pays comme le Maroc pourrait aider Pékin à se rapprocher des constructeurs automobiles européens et du marché européen, en réduisant les distances de transport et les coûts de production des véhicules électriques.

Le partenariat stratégique entre la Chine et le Maroc représentait donc la deuxième étape de l’écosystème automobile africain, a-t-il ajouté.

« Le Maroc a réussi à relier l’Afrique à l’Europe grâce à son secteur automobile dynamique. La France et l’Allemagne sont d’excellents partenaires, et les entreprises américaines ont également une présence importante. Maintenant, la question est de savoir si le Maroc peut servir de pivot entre les chaînes de valeur asiatiques et l’Europe tout en renforçant le leadership de la Chine dans le secteur des véhicules électriques », a-t-il déclaré.

Le Dr John Calabrese, chercheur principal à l’Institut du Moyen-Orient basé à Washington, a déclaré que l’accord pan-euro-méditerranéen (PEM) a permis au Maroc d’exporter dans l’Union européenne en franchise de droits de douane.

« Et le Maroc a également un accord de libre-échange avec les États-Unis », a déclaré Calabrese.

L’année dernière, le Maroc, qui abrite les plus grandes réserves de phosphate au monde, a annoncé la découverte de grands gisements de lithium dans la région limitrophe de la Mauritanie. Cela en a fait un candidat « naturel » pour la construction d’usines de batteries LFP, a déclaré Calabrese.

« Le scientifique marocain Rachid Yazami et son équipe ont apparemment développé un moyen de réduire considérablement le temps de charge de la batterie des véhicules électriques », a déclaré Calabrese. « Il semble que les producteurs de véhicules électriques asiatiques reconnaissent que le Maroc est le « paquet complet de véhicules électriques » pour pénétrer les marchés européen et américain – et qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres pour une partie de l’action. »

Zakia Subhan, responsable des prévisions pour le Moyen-Orient et l’Afrique, et David Leah, analyste principal chez Powertrain Forecast, qui font tous deux partie de LMC Automotive, ont déclaré que l’accord de libre-échange du Maroc avec l’UE et les États-Unis a placé les entreprises chinoises dans une position plus favorable pour bénéficier des subventions en vertu de la loi américaine sur la réduction de l’inflation, ainsi que des politiques relatives à la loi sur les matières premières critiques de l’UE.

Les analystes ont déclaré que les deux plates-formes industrielles du Maroc, Tanger et Kenitra, avaient obtenu le statut de zone franche – une exonération totale de l’impôt sur les sociétés pour les entreprises opérant dans ces zones pendant cinq ans, suivie d’un plafond de 8,75 % pour les 20 prochaines années.

Cela fait de la nation africaine une option attrayante, étant donné que le temps de transit du Maroc vers l’Espagne n’est que d’un jour ou deux, tandis que les coûts de la main-d’œuvre sont environ un quart de ceux de ceux de l’Espagne et légèrement inférieurs à ceux de l’Europe de l’Est.

+ Proximité avec le marché Européen +

Le Maroc fait également partie de la zone de libre-échange continentale africaine, une zone massive réunissant les 55 pays de l’Union africaine et huit communautés économiques régionales. Cela signifiait que tout ce que les entreprises produites au Maroc pouvaient facilement être exportés en Afrique, a déclaré Lauren Johnston, professeure agrégée au Centre d’études chinoises de l’Université de Sydney.

« Le Maroc est également très proche du marché de l’UE et, de plus, il a de bons liens avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors peut-être qu’il peut même atteindre ces marchés. C’est un royaume géographique moyen », a déclaré Johnston.

Le pays avait également un solide secteur automobile préexistant et il produisait déjà des pièces automobiles, a-t-elle ajouté.

« Alors peut-être qu’ils [les entreprises chinoises] peuvent construire à partir de là ».

C’est un exemple de la tendance mondiale plus générale vers la quasi-localisation François Conradie, le principal économiste politique d’Oxford Economics Africa, a déclaré que les entreprises industrielles multinationales ayant de longues chaînes d’approvisionnement prévoyaient de les raccourcir et de les diversifier, et de rapprocher la production du client final.

En Afrique du Nord, le Maroc et l’Égypte en ont été de grands bénéficiaires, a-t-il déclaré, car les entreprises ont établi des installations de production à proximité du marché européen.

« Les fabricants de véhicules électriques, en particulier les chinois, pivotent vers les batteries au lithium-fer-phosphate, et les phosphates sont abondants au Maroc », a déclaré Conradie.

Michel Jacinto, associé principal des prévisions de ventes de véhicules légers pour le Maroc, l’Algérie, l’Égypte et l’Iran chez S&P Global Mobility, a déclaré que l’Europe pourrait devenir un marché majeur pour les batteries fabriquées au Maroc alors que l’UE a annoncé la fin des moteurs à combustion interne pour les immatriculations de nouveaux véhicules après 2035.

De plus, a-t-il déclaré, l’UE accorderait de plus en plus d’attention à la quantité d’émissions de dioxyde de carbone tout au long du cycle de vie d’une batterie, en commençant par l’extraction des matières premières et y compris l’assemblage, le transport et le recyclage.

« Ainsi, avoir des batteries fabriquées au Maroc, à proximité des usines [du fabricant d’équipement d’origine] de l’OEM, sera un avantage – par rapport aux batteries qui pourraient provenir du Japon, de Corée du Sud ou de Chine », a déclaré Jacinto. (South China Morning Post)

