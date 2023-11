Insolite – À 3 000 mètres d’altitude, un membre d’équipage s’aperçoit qu’il manque 2 hublots dans un Airbus A321

Un drame évité in extremis. Un Airbus A321 censé relier Londres à Orlando et transportant une petite vingtaine de personnes, pilotes compris, a dû faire demi-tour un peu plus de trente minutes après avoir décollé quand un membre d’équipage s’aperçoit qu’il manque deux hublots.

C’est à 3 000 mètres d’altitude qu’un membre de l’équipage s’est aperçu du problème, il ne restait plus alors que la membrane en plastique séparant la vitre de l’habitacle pour protéger les passagers de l’extérieur, et un morceau de caoutchouc, selon le site midilibre.fr.

+ Le cause, le tournage d’un film +

Si l’avion avait continué à monter, expliquent nos confrères, les conséquences auraient pu être plus graves, avec de possibles pertes de connaissance en cas de dépressurisation.

L’appareil a dû faire demi-tour un peu plus d’une demi-heure après avoir décollé, selon le site français.

Les hublots auraient été fragilisés la veille de l’incident par de puissants projecteurs utilisés dans le cadre du tournage d’un film, allumés pendant des heures et placés trop près de l’avion, ajoute la même source.

Un fine, plus de peur que de mal.

