Analyse – La Nakba Palestinienne

Par Dr Mohamed Chtatou

Origine de la Nakba

En 1799, lors de l’invasion française du monde arabe, Napoléon publia une proclamation offrant la Palestine comme patrie aux Juifs sous la protection de la France. C’était aussi une manière d’établir une présence française dans la région. La vision de Napoléon d’un État juif au Moyen-Orient ne s’est pas concrétisée à l’époque – mais elle n’est pas non plus morte. À la fin du XIXe siècle, le projet fut relancé par les Britanniques.

Après l’effondrement de l’Empire ottoman après la Première Guerre mondiale et l’établissement du mandat palestinien, la puissance coloniale britannique a commencé à mettre en œuvre son plan visant à créer un État juif sur la terre palestinienne. Dans le même temps, le mouvement sioniste faisait pression sur les puissances occidentales pour qu’elles soutiennent la migration massive des Juifs vers la Palestine et reconnaissent les revendications juives sur cette terre.

En 1917, la Déclaration Balfour déclarait le soutien britannique à un « foyer national pour le peuple juif » en Palestine. La déclaration a été faite dans une lettre écrite par Arthur James Balfour, alors ministre des Affaires étrangères britannique, au baron Rothschild, un leader du mouvement sioniste britannique. La lettre a été approuvée par David Lloyd George, alors Premier ministre britannique, devenu sioniste en 1915. La lettre indiquait que les Britanniques « feraient de leur mieux pour faciliter la réalisation de cet objectif ». Pour les sionistes, c’était une nette victoire.

L’afflux de sionistes en Palestine, soutenus par les Britanniques, s’est heurté à une farouche résistance palestinienne. Les achats de terres par les Juifs pour les colonies sionistes ont forcé des dizaines de milliers de Palestiniens à quitter leurs foyers. L’ensemble du processus a été facilité par les Britanniques.

Alors que les dirigeants palestiniens de Jérusalem insistaient sur la poursuite des négociations avec les Britanniques pour résoudre les tensions latentes, Izz Al-Din Al-Qassam, un dirigeant syrien vivant à Haïfa depuis 1922, a commencé à appeler à une révolte armée contre les Britanniques et les sionistes. En 1935, Al-Qassam fut encerclé par les forces britanniques et tué avec certains de ses hommes. Sa résistance a inspiré de nombreux Palestiniens. En 1936, une rébellion arabe éclata contre l’impérialisme britannique et le colonialisme de peuplement sioniste.

En 1939, les Britanniques avaient écrasé la rébellion. Les Palestiniens se sont retrouvés à combattre deux ennemis : les forces coloniales britanniques et les milices sionistes.

Bien que les Britanniques aient soutenu l’immigration juive massive en Palestine, la puissance coloniale a commencé à limiter le nombre de Juifs arrivant dans le pays pour tenter d’apaiser les troubles arabes.

La nouvelle limite à l’immigration a bouleversé les sionistes. Ils ont lancé une série d’attaques terroristes contre les autorités britanniques pour les chasser.

Les sionistes ont continué à faire avancer leur rêve de créer un État juif sur la terre palestinienne. Entre-temps, il est devenu évident que les forces de résistance palestiniennes étaient en infériorité numérique et en armement.

La stratégie sioniste consistant à expulser les Palestiniens de leurs terres était un processus lent et délibéré. Selon l’historien israélien Ilan Pappe, les dirigeants sionistes et les commandants militaires se sont rencontrés régulièrement de mars 1947 à mars 1948, lorsqu’ils ont finalisé les plans de nettoyage ethnique de la Palestine.

Alors que les attaques sionistes contre les Britanniques et les Arabes s’intensifiaient, les Britanniques décidèrent de confier leur responsabilité à l’égard de la Palestine aux Nations Unies nouvellement créées.

En novembre 1947, l’Assemblée générale des Nations Unies proposa un plan de partition de la Palestine en un État juif et un État arabe. Les Juifs de Palestine ne représentaient qu’un tiers de la population – dont la plupart étaient arrivés d’Europe quelques années plus tôt – et ne conservaient le contrôle que de moins de 5,5 % de la Palestine historique. Pourtant, selon la proposition de l’ONU, 55 pour cent des terres leur ont été attribuées. Les Palestiniens et leurs alliés arabes ont rejeté la proposition.

Le mouvement sioniste l’a cependant accepté, au motif qu’il légitimait l’idée d’un État juif sur la terre arabe. Mais ils n’ont pas accepté les frontières proposées et ont fait campagne pour conquérir encore plus de Palestine historique. Au début de 1948, les forces sionistes avaient capturé des dizaines de villages et de villes, déplaçant des milliers de Palestiniens, alors même que le mandat britannique était toujours en vigueur. Dans de nombreux cas, ils ont organisé des massacres. Le message du mouvement sioniste était simple : les Palestiniens doivent quitter leur terre ou être tués.

Alors que la date (le 14 mai 1948) choisie par les Britanniques pour l’expiration de leur mandat sur la Palestine approchait, les forces sionistes ont accéléré leurs efforts pour s’emparer des terres palestiniennes. En avril 1948, les sionistes s’emparent de Haïfa, l’une des plus grandes villes palestiniennes, et se tournent ensuite vers Jaffa. Le même jour où les forces britanniques se retiraient officiellement, David Ben Gourion, alors chef de l’Agence sioniste, proclamait la création de l’État d’Israël.

Du jour au lendemain, les Palestiniens sont devenus apatrides. Les deux grandes puissances mondiales, les États-Unis et l’Union soviétique, ont immédiatement reconnu Israël.

Alors que les sionistes poursuivaient leur campagne de nettoyage ethnique contre les Palestiniens, une guerre éclata entre les pays arabes voisins et le nouvel État sioniste. L’ONU a nommé le diplomate suédois Folke Bernadotte comme médiateur en Palestine. Il a reconnu le sort des Palestiniens et a tenté de remédier à leurs souffrances. Ses efforts pour parvenir à une solution pacifique et mettre un terme à la campagne de nettoyage ethnique en cours ont pris fin lorsqu’il a été assassiné par les sionistes en septembre 1948.

Pendant ce temps, des centaines de milliers de réfugiés palestiniens restaient dans des camps de réfugiés, attendant de rentrer chez eux.

Si le mouvement sioniste cherchait avant tout à expulser les Palestiniens de leurs terres, il tentait également d’effacer l’héritage et la culture palestiniennes. L’objectif global n’était rien d’autre qu’une tentative de rayer la Palestine de la carte du monde.

La Nakba palestinienne n’a pas pris fin en 1948. Le nettoyage ethnique de la Palestine historique se poursuit, tout comme la résistance palestinienne.

Les causes de la Nakba

En 1896, le journaliste viennois Theodor Herzl publia un pamphlet qui fut considéré comme la base idéologique du sionisme politique – Der Judenstaat, ou « L’État juif ». Herzl a conclu que le remède aux sentiments et attaques antisémites vieux de plusieurs siècles en Europe était la création d’un État juif.

Bien que certains des pionniers du mouvement aient initialement soutenu la création d’un État juif dans des pays comme l’Ouganda et l’Argentine, ils ont finalement appelé à la construction d’un État en Palestine basé sur le concept biblique selon lequel la Terre Sainte.

Quelles sont les causes de la Nakba ?

La Nakba trouve son origine dans l’émergence du sionisme en tant qu’idéologie politique à la fin du XIXe siècle en Europe de l’Est. Cette idéologie repose sur la conviction que les Juifs constituent une nation ou une race qui mérite son propre État.

À partir de 1882, des milliers de Juifs d’Europe de l’Est et de Russie ont commencé à s’installer en Palestine, poussés par les persécutions antisémites et les pogroms auxquels ils étaient confrontés dans l’Empire russe, et par l’attrait du sionisme.

À la fin de la révolte, au moins dix pour cent de la population masculine palestinienne avait été tuée, blessée, exilée ou emprisonnée.

Qu’est-ce que la Nakba ?

La Nakba النكبة, est le déplacement violent et la dépossession des Palestiniens, ainsi que la destruction de leur société, de leur culture, de leur identité, de leurs droits politiques et de leurs aspirations nationales. Le terme est utilisé pour décrire les événements de 1948, ainsi que l’occupation actuelle des territoires palestiniens (la Cisjordanie et la bande de Gaza) et la persécution et le déplacement des Palestiniens dans l’ensemble de la région.

Le 15 mai 1948 a marqué la fin du mandat britannique (1922-1948) et le début d’Israël en tant qu’État juif indépendant. Les Arabes palestiniens musulmans et chrétiens considèrent ce jour comme al-Nakba (prononcé an-Nakba), la « Catastrophe », par laquelle ils ont été dépossédés de leurs maisons, de leurs terres et de leurs moyens de subsistance à la suite du nettoyage ethnique israélien pendant la guerre israélo-arabe, entre novembre 1947 et juillet 1949.

En mai 2023, les Palestiniens commémorent 75 ans de pertes, et de dépossession, tandis que l’État israélien célèbre ses 75 ans d’indépendance et d’existence. Afin de parvenir à une paix juste et globale entre Israéliens et Palestiniens, la Nakba doit être reconnue. Les événements de 1947-1949 sont à l’origine du conflit. En les reconnaissant, on peut espérer l’espoir d’une réconciliation sincère.

Qu’est-ce que le plan de partage des Nations unies de 1947 ?

En 1947, la Commission spéciale des Nations unies sur la Palestine (UNSCOP) a recommandé que Palestine soit divisée en deux États, l’un arabe et l’autre juif. Ce plan aurait causé la perte de près de la moitié de la population palestinienne, la majorité autochtone sur son sol ancestral, soit convertie du jour au lendemain en une minorité sous l’emprise d’un régime étranger. Les dirigeants sionistes étaient d’accord, mais pas la Ligue arabe ni les arabes et les dirigeants palestiniens ne l’étaient pas.

A ce sujet Dan Bitan écrit :

‘’Néanmoins, dans le vote formel du comité concernant les recommandations à formuler à l’AG (47e session, le 27 août) – partition avec union économique ou fédération – les trois « sionistes » ont soutenu la Jérusalem des cinq. « L’internationalisation » de la cité de Jérusalem comme les cinq l’ont élaborée, sans la qualifier de corpus separatum, a été adoptée presque mot à mot par l’UNSCOP et incluse dans le « package deal » comprenant une partition politique, une superficie relativement grande pour assurer la viabilité et le potentiel économique d’absorber les immigrants (juifs), une large union de l’économie et des infrastructures (contrôlées par l’Ouest par le biais de l’ONU), et la métropole de Jérusalem gouvernée par l’Ouest chrétien (par le biais l’ECOSOC, conseil économique et social du conseil de tutelle). Les sionistes ainsi que leurs soutiens au sein du comité s’opposaient aux deux derniers composants du « paquet », mais ils ont été convaincus qu’ils n’avaient d’autre choix que les accepter pour obtenir un état juif et viable.’’

Le 29 novembre 1947, la proposition de partition de l’ONU (résolution 181 de l’Assemblée générale des Nations unies) a été acceptée par 33 voix contre 13, avec 10 abstentions. Les États-Unis et l’U.R.S.S. soutiennent la résolution. La Grande-Bretagne s’est abstenue. Le partage attribue 52 % du territoire à l’État juif et 45 % à l’État palestinien. Jérusalem et Bethléem (3 %) sont placées sous contrôle international.

Les Juifs possédaient près de 6 % de la superficie de l’ensemble de la Palestine. Au moment du partage, il y avait environ 1,3 millions d’Arabes palestiniens et 610 000 Juifs vivant en Palestine.

Entre 400 000 et 500 000 Palestiniens et environ 500 000 Juifs vivaient sur les terres partagées pour l’État juif. Environ 10 000 Juifs et entre 725 000 et 818 000 vivaient sur des terres divisées pour l’État arabe.

Que s’est-il passé entre 1947 et 1949 ?

Le Plan Dalet, adopté comme stratégie en mars 1948 par Ben-Gourion et son cabinet de conseil, a été mis en œuvre par l’Union européenne, avec l’intention de contrôler au moins les terres qui ont été partagées avec le moins de Palestiniens possible. Aujourd’hui, nous appellerions ce plan : nettoyage ethnique. L’historien Ilan Pappe documente la systématique destruction des villages par les forces juives qui a permis qui au Plan Dalet de se réaliser.

Ces opérations ont été menées soit en détruisant les villages (en y mettant le feu, ou en les faisant sauter et en posant des mines dans leurs débris); soit en organisant des opérations de ratissage et de contrôle, encerclement des villages et recherche à l’intérieur des villages. En cas de résistance, les forces armées ont été anéanties et la population expulsée hors des frontières de l’État (Plan Dalet, 10 mars 1948).

A l’époque où le Plan Dalet a été diffusé, les commandants des brigades juives disposaient de listes de villages dont ils étaient responsables et les modalités d’exécution des ordres : occupation, destruction ou expulsion. Les informations sur les villages ont été collectées bien plus tôt, dans les années 1930-40 par l’organisation terroriste Hagana et des universitaires.

À l’époque de la partition de l’ONU et avant l’indépendance d’Israël, la Ligue arabe a mis en place un système d’information sur les villages. La Ligue arabe a aussi créé et financé l’Armée de libération arabe, recrutant des volontaires pour lutter contre les forces militaires juives en Palestine. Pendant les combats, les forces militaires juives ont perpétré un certain nombre de crimes contre les Palestiniens.

Dans son ouvrage intitulé : The Ethnic Cleansing of Palestine (Le nettoyage ethnique de la Palestine) Ilan Pappe décrit ces crimes dans les moindres détails. Le 9 avril 1948, le village de Deir Yassin est occupé par l’Irgoun et le Stern (Lechi). Au moins quatre-vingt-treize villageois palestiniens ont été tués de sang-froid, leurs corps ont été maltraités et un certain nombre de femmes ont été violées puis tuées. Parmi les personnes tuées, trente étaient des bébés.

Le 22 mai 1948, des soldats juifs de la brigade Alexandroni a occupé Tantura et a tué 230 hommes palestiniens. Les Juifs ont rassemblé toutes les femmes et les enfants, dans un endroit où ils ont jeté tous les corps, pour eux de voir leurs maris, leurs pères et frères morts et les terroriser. Le 28 octobre 1948, dans le village de Dawaymeh, près d’Hébron, environ 145 enfants, femmes et hommes ont été tués. Le 29 octobre, des soldats juifs et druze ont attaqué et occupé le village de Safsaf. Le lendemain matin, soixante-dix hommes ont été abattus de sang-froid.

L’Armée de libération arabe a envoyé des troupes volontaires de « sauvetage » en Palestine pour aider les Palestiniens à lutter et à résister à la partition. Avec la fin officielle du mandat britannique et la déclaration d’indépendance d’Israël. Le 15 mai 1948, les armées arabes voisines, notamment l’Irak, la Syrie, le Liban, l’Égypte et la Jordanie, se mobilisèrent et commencèrent à combattre les forces de défense israéliennes.

À la fin de la guerre israélo-arabe, plus de 6 000 Israéliens et entre 8 000 et 15 000 Arabes, militaires et civils, ont perdu la vie au cours de cette campagne. À la fin de la guerre de 1947-1949, Israël contrôlait soixante-dix-huit pour cent de la Palestine, soit vingt-cinq pour cent de plus que le plan de partage de l’ONU. Aucun État palestinien n’a été créé sur les vingt-deux pour cent restants. L’Égypte contrôla la bande de Gaza et la Jordanie contrôla la Cisjordanie et Jérusalem-Est.

Réponse de l’ONU : En soutien aux réfugiés palestiniens

En 1948, la Déclaration des Nations unies sur les droits l’homme (article 13) stipule que :

‘’Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.’’

Cependant, les Palestiniens n’ont pas été autorisés à retourner dans leurs maisons et leurs villages pas même les citoyens palestiniens d’Israël, ces citoyens palestiniens ont été dépossédés.

En décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) a adopté la résolution 194:

‘’194. (III) Palestine — Rapport intérimaire du Médiateur des Nations Unies

L’Assemblée Générale.

Ayant examiné de nouveau la situation en Palestine,

[…]

11. Décide qu’il y’a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les Gouvernements ou autorités responsables ;

Donne pour instructions à la Commission de conciliation de faciliter le rapatriement, la réinstallation, et le relèvement économique et social des réfugiés, ainsi que le payement des indemnités, et de se tenir en liaison étroite avec le Directeur de l’Aide des Nations Unies aux réfugiés de Palestine, et, par l’intermédiaire de celui-ci, avec les organes et institutions appropriées de l’Organisation des Nations Unies ;’’

La commission de conciliation des Nations unies sur la Palestine était composée des États-Unis, de la Turquie et de la France. La résolution 194 de l’AGNU charge cette commission de faciliter le rapatriement, la réinstallation et la réadaptation économique et sociale des réfugiés et des personnes déplacées et d’entretenir des relations étroites avec le directeur de l’Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (acronyme en Anglais UNRWA (U.N. Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) ) :

‘’Décide qu’il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les gouvernements ou autorités responsables.

Donne pour instructions à la Commission de conciliation de faciliter le rapatriement, la réinstallation et le relèvement économique et social des réfugiés, ainsi que le paiement des indemnités (…).’’ (Article 11).

Qui sont les réfugiés palestiniens ?

Selon le Programme de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA), créée pour prendre en charge temporairement les réfugiés palestiniens. Les réfugiés palestiniens sont des personnes dont le lieu de résidence habituel était la Palestine entre juin 1946 et mai 1948, qui ont perdu leurs logements et moyens de subsistance à la suite du conflit israélo-arabe de 1948. L’UNRWA comprend également les descendants de personnes devenues réfugiés en 1948.

En 1949, 156 000 Arabes palestiniens restaient en Israël et sont devenus citoyens israéliens. 32 000 d’entre eux étaient des réfugiés internes palestiniens qui ne pouvaient retourner pas sur leurs terres. Le reste des réfugiés Palestiniens, ceux qui se sont retrouvés en dehors du nouvel État d’Israël en 1949, n’ont pas été autorisés à retourner dans leurs maisons. Le gouvernement israélien a décidé que le refus du retour pour ces réfugiés étaient nécessaires et souhaités pour la croissance du nouvel état.

En 1949, environ 500 villages, villes et tribus ont été dépeuplées et détruites et environ 711 000 réfugiés palestiniens, selon l’ONU, ont été dépossédés.

En 1953, il y avait 870 000 réfugiés enregistrés, 34% d’entre eux dans des camps de réfugiés en Jordanie, en Syrie, Liban et Egypte. Les complications bureaucratiques ont empêché de nombreux réfugiés de s’inscrire dans les listes de l’UNRWA, qui suggère que le nombre réel de réfugiés était plus important que celui enregistré. Aujourd’hui en 2023, on estime qu’il y a 7 millions de Palestiniens réfugiés. Il y a 58 camps de réfugiés enregistrés dans la Cisjordanie, Gaza, Jordanie, Liban et Syrie.

Pourquoi les Juifs doivent-ils reconnaître la Nakba ?

Des millions de Palestiniens aspirent toujours à un État qui leur soit propre, celui qui protégera leurs droits en tant que Palestiniens, et nous n’avons pas encore vu un accord être conclu avec Israël qui soutiendrait son autodétermination avec l’intégrité et la dignité. La majorité des Palestiniens sont aujourd’hui considérés comme des réfugiés. Ne pas aborder la question de leur statut de réfugié et comment ils sont devenus rend difficile une paix juste et durable. Israël n’a pas encore reconnu l’énorme perte subie par la majorité des Palestiniens en 1948.

L’occupation israélienne de la Cisjordanie, de Gaza et Jérusalem-Est depuis 1967 renforce le besoin de Juifs à reconnaître l’importance de la Nakba pour les Palestiniens. Depuis quarante ans, des millions de Palestiniens ont vécu sous occupation militaire israélienne directe et luttent toujours pour une maison perdue il y a soixante-quinze ans.

La Nakba est-elle terminée ?

Si le projet sioniste a réalisé son rêve de créer une « patrie juive » en Palestine en 1948, le processus de nettoyage ethnique et de déplacement des Palestiniens n’a jamais cessé.

Pendant la guerre israélo-arabe de 1967, connue sous le nom de Naksa, qui signifie « recul », Israël a occupé les territoires palestiniens restants, à savoir Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza, et continue de les occuper jusqu’à aujourd’hui. Alors que le plan de partage des Nations unies attribuait à Israël 55 % du territoire, il contrôle aujourd’hui plus de 85 % de la Palestine historique.

La Nakba a entraîné le déplacement de quelque 430 000 Palestiniens, dont la moitié étaient originaires des zones occupées en 1948 et ont donc été deux fois réfugiés. Comme lors de la Nakba, les forces israéliennes ont utilisé des tactiques militaires qui violaient les droits internationaux fondamentaux, telles que les attaques contre les civils et les expulsions. La plupart des réfugiés ont fui vers la Jordanie voisine, tandis que d’autres se sont rendus en Égypte et en Syrie.

Les plus de trois millions de Palestiniens vivant en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est sont confrontés à des démolitions de maisons, à des arrestations arbitraires et à des déplacements de population, car Israël agrandit la centaine de colonies exclusivement juives et vole des terres palestiniennes pour ce faire. Les déplacements des Palestiniens sont limités par des points de contrôle militaires et par le mur de séparation qui les empêche de circuler librement.

La bande de Gaza, où vivent quelque deux millions de Palestiniens, est assiégée depuis plus de dix ans par Israël, qui contrôle l’espace aérien, la mer et les frontières ; la bande a également subi trois assauts israéliens qui ont rendu la région presque inhabitable.

En Israël, les 1,8 million de Palestiniens constituent une minorité involontaire dans un État réservé aux Juifs. Les groupes de défense des droits ont recensé une cinquantaine de lois qui les discriminent parce qu’ils ne sont pas juifs, comme celles qui criminalisent la commémoration de la Nakba.

Depuis la création d’Israël, aucune nouvelle ville palestinienne n’a été construite à l’intérieur de ses frontières, contrairement aux 600 municipalités juives qui ont été développées, selon Adalah, le centre juridique pour les droits des minorités arabes en Israël.

Depuis 1948, environ un million de Palestiniens ont été arrêtés par Israël, selon le Bureau central palestinien des statistiques. En outre, quelque 100 000 maisons palestiniennes ont été démolies (sans compter la Nakba ou les guerres de Gaza), selon BADIL.

Aujourd’hui, il y a environ 7,98 millions de réfugiés palestiniens et de personnes déplacées à l’intérieur du pays qui n’ont pas pu retourner dans leurs maisons et villages d’origine.

Quelque 6,14 millions d’entre eux sont des réfugiés et leurs descendants au-delà des frontières de l’État ; nombre d’entre eux vivent dans les pires conditions dans plus de 50 camps de réfugiés gérés par les Nations unies dans les pays voisins.

Article19.ma