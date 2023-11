Tourisme – Rabat accueillera le Congrès annuel des professionnels du tourisme français en avril 2024 (ONMT)

Le Congrès annuel des professionnels du tourisme français se tiendra en avril prochain à Rabat, a annoncé l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

« Les responsables de l’organisation du Seto, qui regroupe les 70 plus grands tour-opérateurs du marché français, sont actuellement à Marrakech à l’initiative de l’Office National Marocain du Tourisme”, indique un communiqué de l’Office.

Et d’ajouter : “À l’issue de leur première journée au Maroc, ils ont d’ores et déjà annoncé l’organisation en avril prochain de leur congrès annuel à Rabat, en gage en leur confiance et du potentiel de développement de la destination touristique Maroc ».

Pou rappel, 415 000 touristes français ont visité le Maroc au premier trimestre 2023, soit une hausse de 75 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Article19.ma