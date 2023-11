Édition – Présentation du livre « Des Djinns à la psychanalyse » de Jalil Bennani à Casablanca

L’ouvrage « Des Djinns à la psychanalyse, nouvelle approche des pratiques traditionnelles et contemporaines » du psychiatre et psychanalyste, Jalil Bennani, a été présenté jeudi soir, lors d’une rencontre organisée par l’association « Anouarts » et le cinéma Ritz.

Paru aux éditions « les presses du réel » et publié dans la collection « Al Dante », ce livre de 165 pages (format moyen) expose une analyse de fond des pratiques traditionnelles dites « populaires » dans le traitement des symptômes présents chez les personnes souffrant de pathologies psychiques.

+ « Le point de vue scientifique ne prend pas suffisamment en compte les traditions » +

Dans l’introduction de son ouvrage, l’auteur avance l’idée que « les traditions populaires peuvent sembler irrationnelles, mais en fonction des contextes, les croyances et pratiques irrationnelles peuvent contribuer à une approche rationnelle ».

En transmettant la psychanalyse dans un cadre culturel et linguistique différent de l’Europe, le psychanalyste exprime qu’il a eu l’occasion d' »explorer des subjectivités humaines et d’analyser des comportements inconscients, des souffrances, et des problèmes physiques dans leur contexte historique ». Il soutient que « l’originalité de cette démarche réside dans sa capacité à intégrer les apports des traditions du Maghreb et les avancées théoriques élaborées en Occident ».

Dans une déclaration à la presse, l’écrivain a expliqué que cet ouvrage dédié à la psychanalyse est une réflexion théorique née de la pratique, soutenant qu’en tant que praticien formé à la science, il a remarqué que « le point de vue scientifique ne prend pas suffisamment en compte les traditions ».

Les traditions marocaines ont leurs propres savoirs et mémoire, elles appartiennent à la langue et à la culture, a-t-il ajouté, citant l’exemple des personnes qui se disent possédées, il a précisé que cela avait une signification qui renvoie à des choses cosmiques profondes et qui ne se réduise pas aux classifications de la science.

+ Une nouvelle approche +

« Quand on dit que quelqu’un est névrosé ou schizophrène, cela ne traduit pas le vécu des gens, et en tant que psychanalyste je suis à l’écoute de toutes les croyances », a expliqué l’écrivain, notant que les pratiques traditionnelles ont une rationalité contrairement à ce qui se dit, puisque ses pratiques ont un savoir-faire.

« C’est ce que je défends tout au long de l’ouvrage afin que les praticiens prennent en compte à la fois la science occidentale et les données extra-orientales », a indiqué Dr Bennani, affirmant qu’il ne s’agit pas de valoriser « l’une plus que l’autre mais de les articuler, d’où cette approche nouvelle que l’on retrouve à travers le livre ».

Psychiatre et psychanalyste pratiquant à Rabat, Jalil Bennani compte à son actif plusieurs ouvrages, dont « Le corps suspect » (1980), « Psychanalyse en terre d’Islam » (2008) et « Un psy dans la cité » (2013).

Chercheur associé au « Centre de Recherches psychanalyse, médecine et société » de l’Université de Paris et titulaire de l’Habilitation à diriger les recherches à l’Université de Nice Sophia Antipolis, Jalil Bennani a reçu en 2002 le Prix Sigmund Freud de la ville de Vienne.

Article19.ma