Santé – Ouverture du service Casablanca Addictology Center à la Clinique du Bien-être AkditaLife Bouskoura

Le réseau Akdital a annoncé, jeudi, l’ouverture du service Casablanca Addictology Center à la Clinique du Bien-être AkditaLife de Bouskoura.

Le Casablanca Addictology Center, projet mené par le docteur Imane Kendili, propose tout un éventail de méthodes de soins allant des psychothérapies intégratives à la psychiatrie clinique en passant par le développement cognitif, l’art thérapie, des thérapies de groupe, des ateliers d’art et d’expression corporelle, du théâtre, de l’écriture, des ateliers cuisine et du jardinage, indique un communiqué de l’établissement.

Il propose également d’autres activités qui versent toutes dans le même sens, à savoir celui de l’épanouissement du patient, qui doit, en parallèle de ses soins, reprendre goût à la vie, se prendre en main et affronter la vie dans toutes ses manifestations, explique le communiqué.

+ Une équipe dédiée au patients +

Autour du docteur Imane Kendili, psychiatre, addictologue, sexologue, auteure, conférencière et enseignante, c’est toute une équipe dédiée qui est mise à l’œuvre pour la prise en charge complète et adaptée du patient, à travers une approche intégrative dans le but d’une réhabilitation et une réinsertion dans la société, dans le monde du travail, dans les études, en ménage et en famille.

Le Casablanca Addictology Center, se définit comme une plate-forme pluridisciplinaire pour soigner et accompagner les patients à long terme, dans le but d’apporter le meilleur soin possible, avec les méthodes les plus appropriées en fonction de la diversité des pathologies et des troubles, ajoute-t-on de même source.

L’idée est de faire de la psychiatrie une spécialité où l’humain prend le dessus sur toute autre considération. Le soin étant d’abord une relation entre le patient et le médecin, un rapport de confiance et de complicité qui va de concert avec la variété des soins appropriés mis en place par une équipe multidisciplinaire, spécialisée et consciencieuse.

« Il s’agit tout simplement de mettre sur pied une manière de voir et de travailler qui soit à la fois logique et rationnelle, basée sur les méthodes les plus pointues et qui ont fait leurs preuves dans la durée, chez des patients aux pathologies lourdes nécessitant des soins spécifiques et une autre approche de l’accompagnement », a expliqué Dr Kendili, citée dans le communiqué, soulignant que le plus important est d’aider le patient à guérir, à retrouver sa santé mentale et psychique, retrouver sa force, sa détermination, son énergie créatrice, son envie d’aller au bout de ses projets et de se réaliser, dans le calme et sans pressions ni stresse.

+ Des programmes adaptés +

« Les résultats sont toujours au rendez-vous dans ce système de soins. Les patients réagissent très bien et déclenchent des réflexes très encourageants pour la suite de leur prise en charge », a-t-elle précisé, indiquant que les apports des autres disciplines sont cruciaux à ce niveau, puisque les patients sont appelés à s’engager dans la durée dans la pratique d’une activité physique, dans l’exercice de l’expression et de l’affirmation de soi, dans les thérapies de groupe qui renforcent les liens au sein de la société et qui apportent ce plus qui ne peut naître que de l’interaction avec les autres.

La fondatrice du centre, qui s’appuie sur une longue expérience clinique au Maroc, en Belgique et ailleurs, en tant que psychiatre et spécialiste des troubles du comportements, des addictions et des pathologies associées, pour mettre à profit cette expertise qui garantit des résultats spectaculaires, soutient qu’il suffit de voir le nombre de patients suivis par la spécialiste, depuis des années, avec leur retour gagnant aux affaires de la vie, leur prise de responsabilité et les grands accomplissements qu’ils ont réussi, pour voir à quel point un tel centre est aujourd’hui capital sur la scène médicale marocaine, qui cherche à innover et à relever de grands défis pour le bien de tous.

Le Casablanca Addictology Center s’appuie ainsi sur une équipe qui a fait ses preuves et dont la compétence fait autorité aujourd’hui. Outre docteur Imane Kendili, il faut compter sur l’apport de Leila El Amrani, Zineb Belkhayat, Valérie El Fassy, Rachid Ait Oufkir, Sabrine El Kaoun, ainsi que des psychoéducateurs, psychomotriciens, des arts thérapeutes et des coachs sportif. Ceci se décline selon des programmes adaptés engageant toutes les équipes dans la réhabilitation et la réinsertion socioprofessionnelle des patients du C.A.C., conclut le communiqué.

Article19.ma