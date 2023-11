Vidéo – Extrait du concert de piano du maestro polonais Marek Tomaszewski qui a charmé le public à Rabat

À l’occasion de la Fête de l’Indépendance de la République de Pologne, un concert de musique été organisé par l’ambassade, ce jeudi 9 novembre, au sein de la Bibliothèque nationale du royaume du Maroc, à Rabat.

C’était l’occasion pour le public Rabati et les représentants des missions diplomatiques au Maroc de se délecter des morceaux de musique interprétés pendant plus d’une heure et demi par le maestro Marek Tomaszewski, notamment la musique du film “The Exorcist”.

Les applaudissements n’ont pas manqué, reflétant ainsi l’admiration des spectateurs de ce pianiste polonais talentueux. D’ailleurs, ils étaient nombreux à ce show inédit, au point qu’il fallait difficilement trouver une place y compris par terre.

Chapeau bas l’artiste !

Article19.ma