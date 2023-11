People – La star du pop rock Robbie Williams révèle des « clichés inédits » d’un voyage au Maroc avec sa femme Ayda

Surprise. Le célèbre chanteur du pop rock britannique, Robbie Williams a révélé une série de photos avec sa femme Ayda Field lors d’un voyage romantique au Maroc, après avoir effectué un deuxième séjour en cure de désintoxication.

Dans sa série documentaire auto-titrée sur Netflix, le chanteur à succès, 49 ans, dévoile les premiers jours de sa romance avec l’actrice, y compris leur décision de se séparer lorsqu’il a cherché un traitement pour une dépendance aux médicaments sur ordonnance en 2007, selon site populaire dailymail.co.uk.

Après avoir terminé son temps en cure, Robbie, qui s’était éloigné des projecteurs, et Ayda ont ravivé leur romance et ont décidé de partir ensemble à l’étranger. Les photos publiées montrent l’étoile à bord d’un yacht avec son conjoint vêtu de bikini et visitant certaines des tombes historiques du Maroc, rappelle la même source.

+ Elle l’a toujours décrite comme « son âme sœur » +

Dans la série, Robbie et Ayda ont détaillé leur première rencontre improbable alors qu’il était aux États-Unis, le chanteur de Feel admet qu’il avait rechuté dans la toxicomanie, et Ayda a été forcée de le « nourrir » quand il est tombé malade après avoir pris de la cocaïne.

Ayda a dit : « J’étais en fait dans un très bon endroit, je pense que quand j’ai rencontré Rob, je me suis dit : « tu veux aller à ce dîner avec moi ?. « Je préfère me mettre des couteaux dans les yeux », a-t-il dit : « retrouvons-nous après. » J’ai dit OK.’

Robbie, qui a admis plus tôt dans l’épisode qu’il était revenu à la toxicomanie, a ajouté : « Elle est venue chez moi après avoir été à une fête avec laquelle je venais de voir mon dealer avec qui je couchais à l’époque. »

« La maison est complètement sombre, pas de bougies, pas de lumières, nous sommes juste assis là à parler, nous n’avons rien en commun », a expliqué Ayda.

Finalement, Robbie a décidé de ramener Ayda à la fête d’où elle venait, et la star de Days Of Our Lives a poursuivi : « Je suppose que je me suis rendu au fait que nous n’étions pas la personne l’un de l’autre, et que nous étions juste complètement lâches l’un avec l’autre, dans la voiture et je me suis dit « oh, il est drôle ! » « Il y a eu ce moment où nous rions et c’était comme si l’univers s’ouvrait. »

Robbie a ensuite révélé qu’il avait commencé à souffrir d’une réaction intense à une ligne de cocaïne, et Ayda l’a ramené à la maison et l’a « nourri » avant qu’ils ne « parlent toute la nuit ». Alors qu’Ayda a dit qu’elle était consciente que Robbie était sous l’emprise d’une dépendance à la drogue, elle l’a toujours décrit comme « son âme sœur ».

+ Consolidation de leur relation +

Alors que les problèmes de Robbie atteignaient un nouveau creux terrifiant, il a admis qu’il avait commencé à lutter contre des pensées suicidaires.

Il a dit : « J’avais une idée de ce que je me faisais à moi-même, et je ne m’en souciais pas et il y a un sentiment que ce serait mieux si je décérais. Je m’en fiche et c’est là que vos dépendances vous mènent, c’est là que ça finit. La progression naturelle de voyons jusqu’où nous pouvons en prendre ».

Après une intervention de sa direction, Robbie a expliqué que lui et Ayda avaient décidé de se séparer afin qu’il puisse effectuer un séjour en réadaptation.

« Il a expliqué que je ne pouvais pas être dans une relation et que je devais aller mieux, je dois rompre avec toi », a déclaré Ayda.

« Je l’ai compris parce que j’ai vu qu’il était malade et je me souviens avoir pensé que je voulais juste qu’il aille mieux, et j’étais tellement déçue. Il était mon âme sœur et puis il était parti. »

Après avoir terminé son traitement, Robbie et Ayda ont ravivé leur romance et se sont dirigés ensemble vers le Maroc, révèle le Daily Mail.

Il a dit : « Il y avait une consolidation d’une relation entre moi et ma future femme, mais si vous m’aviez demandé ce que je faisais pendant cela, je ne le saurais pas. Il y a eu assez d’espace entre moi et ma carrière pour tomber amoureux. »

Enfin Ayda et Robbie se sont mariés en 2010, et ils ont quatre enfants, Teddy, 11, Charlie, neuf, Coco, cinq et Beau, trois, ajoute la même source.

Article19.ma