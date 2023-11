Éducation – Début des inscriptions au programme « DigiGirlz » visant à soutenir les jeunes filles dans les domaines des STEM

La Mission des États-Unis au Maroc et l’Association Anoual ont annoncé l’ouverture des inscriptions pour participer à la 7ème édition de « DigiGirlz », un programme destiné aux lycéennes et étudiantes marocaines, en plus des professionnels des domaines des STEM (Science, Technologie, Ingénierie et mathématiques) et de l’entrepreneuriat.

Ce programme vise à promouvoir l’égalité des sexes en matière d’opportunités économiques et de postes de direction décisionnels, en autonomisant les filles âgées de 15 à 18 ans, indique un communiqué des organisateurs.

+ « Climate Smart Cities : STEM-Innovation pour un avenir durable » +

Selon la même source, le programme, qui se tient cette année sous le thème « Climate Smart Cities : STEM-Innovation pour un avenir durable », encourage et soutient les participantes à résoudre des problèmes sociaux imminents à l’aide d’outils technologiques et soutenir leur intégration dans les carrières STEM.

Cette thématique, note le communiqué, vise à promouvoir des conceptions innovantes et inclusives pour des solutions intelligentes, transformant les zones urbaines en espaces durables et résilients au changement climatique. En mettant l’accent sur la synergie entre l’égalité des sexes et l’action climatique, l’objectif est de créer des écosystèmes urbains qui privilégient le bien-être de tous les résidents, en particulier les femmes et les communautés vulnérables.

L’édition de cette année sera axée sur l’inclusion, précise-t-on, avec des efforts ciblés pour impliquer des professionnels masculins dans l’initiative.

Elle vise également à tirer parti de l’expertise précieuse et des perspectives diverses des professionnels des STEM en tant que « super mentors ».

Article19.ma