Culture – Le 13è Salon Régional du Livre du 9 au 16 novembre à Bab Lamrissa à Salé

Le 13ème Salon régional du livre se tient, du 09 au 16 novembre à Bab Lamrissa à Salé, avec la participation de plusieurs maisons d’édition, de bibliothèques, d’écrivains, de poètes et d’organismes culturels venus présenter leurs dernières publications.

Au menu de ce salon, organisé par la Direction régionale de la culture de Rabat-Salé-Kénitra avec pour objectif de rapprocher le livre du grand public, figurent plusieurs activités dont des séances de signature de livres et de nouvelles publications, des spectacles ainsi que des activités culturelles et éducatives destinées aux enfants.

+ « Le livre, mémoire d’une nation » +

Le public du salon, organisé sous le thème « le livre, mémoire d’une nation », aura rendez-vous avec divers séminaires portant notamment sur « la jeunesse marocaine et les arguments juridiques et historiques sur la marocanité du Sahara » et « médias culturels: quelles perspectives pour le service public ».

Le programme de cette édition prévoit aussi une myriade de lectures poétiques et de représentations, ainsi qu’une master class animée par la directrice de l’Institut Supérieur d’Art Dramatique et d’Animation Culturelle (ISADAC), Latefa Ahrar.

Article19.ma