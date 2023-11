Insolite – Un tableau de Picasso vendu à $139,3 millions à New York

L’un des chefs d’oeuvre du peintre espagnol Pablo Picasso, « Femme à la montre », a été vendu aux enchères mercredi soir à 139,3 millions de dollars par la maison Sotheby’s à New York.

Cette toile appartenait à la richissime New-Yorkaise Emily Fisher Landau, décédée cette année à 102 ans, et dont la collection de Jasper Johns, Willem de Kooning, Mark Rothko et Andy Warhol est proposée aux enchères lors de deux soirées spéciales mercredi et jeudi au siège de Sotheby’s à New York, selon France24.

+ Deuxième plus chère des oeuvres de Picasso +

Selon Julian Dawes, patron des ventes des arts impressionniste et moderne chez Sotheby’s, le tableau du maître espagnol « est un chef d’oeuvre dans toutes ses dimensions ».

La vente de mercredi soir est la deuxième plus chère pour les oeuvres de Picasso, l’artiste ayant dorénavant au moins six tableaux valorisés au-dessus de 100 millions de dollars.

Article19.ma