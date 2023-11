Cybercriminalité – Trois criminels extradés d’Allemagne, du Maroc et de Roumanie vers les USA pour « fraude de $48 millions »

Nikolaj Sofinskij extradé aux États-Unis le lundi 6 novembre après avoir été arrêté en Roumanie, sera mis en accusation devant le juge magistrat des États-Unis Ramon E. Reyes, Jr., dans un palais de justice fédéral de Brooklyn.

Sofinskij est accusé lui et d’autres personnes de trois chefs d’accusation chacun de complot en vue de commettre une fraude par virement bancaire et par la poste et de complot de lutte contre le blanchiment d’argent et un chef d’accusation de vol d’identité aggravé, en relation avec des stratagèmes visant à voler des informations personnelles identifiables (PII) sur le marché noir et à acheter des marchandises aux États-Unis pour la revente à l’étranger sur la base des IPI, selon le site américain justice.gov.

Pour des accusations similaires, les accusés Ruslan Albertovich Nurullin ont été extrads vers les États-Unis du Maroc et inculpés dans un palais de justice fédéral de Brooklyn le 15 septembre, et Aleksandr Popan a été extradé d’Allemagne vers les États-Unis et inculpé dans un palais de justice fédéral de Brooklyn le 16 octobre, souligne la même source.

+ Plus de 48 millions de dollars de pertes aux victimes +

Breon Peace, procureur des États-Unis pour le district est de New York, et James Smith, directeur adjoint en charge, Federal Bureau of Investigation, New York Field Office (FBI), ont annoncé les extraditions et les accusations.

« Les accusés sont accusés d’avoir conspiré pour frauder les victimes sur plus de 48 millions de dollars en volant des informations personnelles sensibles, y compris des numéros de sécurité sociale, et en les utilisant pour acheter puis revendre des produits électroniques et des produits de luxe », a déclaré le procureur des États-Unis Peace.

Et d’ajouter que : « Cette affaire montre que si les criminels s’organisent pour cibler les victimes américaines dans leurs crimes internationaux, notre Bureau s’unira à la communauté internationale pour les attraper et les traduire en justice. »

M. Peace a remercié le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice, la Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle, INTERPOL, le United States Marshals Service et les autorités du Maroc, de l’Allemagne et de la Roumanie pour leur aide dans la sécurisation des arrestations et des extraditions de Nurullin, Popan et Sofinskij, respectivement.

« Nurullin, Popan et Sofinskij auraient participé à de multiples stratagèmes de réexpédition, utilisant des communications en ligne pour exécuter leurs escroqueries, entraînant des pertes de 48 millions de dollars pour leurs victimes. L’annonce d’aujourd’hui souligne l’engagement du FBI et de nos partenaires internationaux d’application de la loi à amener les criminels aux États-Unis pour qu’ils soient tenus responsables de leurs crimes », a déclaré le directeur adjoint responsable du FBI, Smith.

Comme allégué dans l’acte d’accusation, d’environ 2013 à 2018, des personnes situées principalement en Russie et dans les pays de la Communauté des États indépendants (CEI) et d’Europe de l’Est ont exploité des stratagèmes de réexpédition pour frauder les commerçants, les banques et les particuliers aux États-Unis. Nurullin, Popan et Sofinskij ont résidé en Russie pendant les stratagèmes, et ils ont été arrêtés dans leurs pays respectifs en vertu des avis rouges d’INTERPOL basés sur des mandats d’arrêt émis par le district oriental de New York.

+ Les participants appelés « Stuffers » ont utilisé des IPI volées aux victimes +

Les participants au programme ont communiqué en ligne sur des sites Web appelés « Admin Panels ». Popan a mis en place l’un de ces panneaux d’administration, appelé USS-Design. Les participants appelés « Stuffers » ont utilisé des IPI volées aux victimes – y compris leurs numéros de sécurité sociale et leurs numéros de carte de crédit et de débit – pour acheter des marchandises telles que des smartphones, des ordinateurs, des vêtements de luxe et des sacs à main auprès de détaillants en ligne.

Ces Stuffers ont trompé les détaillants en leur demandant d’expédier des marchandises à des adresses aux États-Unis, où les articles seraient ensuite réexpédiés en Russie et dans les pays de la CEI et d’Europe de l’Est pour être revendés. Nurullin et Sofinskij ont servi de Stuffers associés aux panels d’administration appelés Strongbox.cc, Arenaproject.it et Astra Star Ave.

Les participants ont fréquemment partagé les bénéfices par le biais d’un échange de devises virtuelles basé en Russie, et ils ont réinvesti les bénéfices dans les stratagèmes en cours, y compris en achetant des étiquettes postales prépayées pour faciliter les expéditions vers la Russie et ailleurs. Les programmes de réexpédition ont causé plus de 48 millions de dollars de pertes aux victimes.

Les accusations contenues dans l’acte d’accusation ne sont que des allégations, et les accusés sont présumés innocents à moins et jusqu’à ce que leur culpabilité ne soit prouvée. Les défendeurs sont passibles d’un emprisonnement maximal de 20 ans pour chacun des chefs d’accusation de fraude, de complot de fraude et de blanchiment d’argent. S’ils sont reconnus coupables des chefs d’accusation aggravés de vol d’identité, les défendeurs sont passibles d’une peine supplémentaire obligatoire de 2 ans d’emprisonnement.

En juillet 2022, M. Peace a été choisi comme président du sous-comité de la fraude en col blanc du Comité consultatif du procureur général (AGAC).

En tant que chef du sous-comité, M. Peace joue un rôle clé en faisant des recommandations à l’AGAC pour faciliter la prévention, l’enquête et la poursuite de divers crimes non violents à motivation financière, y compris la fraude par la poste et par virement et le vol d’identité, tels que les crimes commis par Nurullin, Popan et Sofinskij.

L’affaire du gouvernement est traitée par la Section du crime organisé et des gangs du Bureau. Adjoint des procureurs des États-Unis Nicholas J. Moscou et Victor Zapana sont en charge de la poursuite avec l’aide du spécialiste parajuridique Emme Moosher, ainsi que de l’avocat Christopher D. Ussier de la section sur les crimes violents et le racket du ministère de la Justice, ajoute la même source.

+ Les défendeurs : +

RUSLAN ALBERTOVICH NURULLIN (également connu sous le nom de « ray.nolan » et « nolan »)

Âge : 32 ans

Extradé du Maroc

ALEKSANDR POPAN (également connu sous le nom de « exemption », « popanus », « Alexander Popan », « Alexandr Popan » et « Alexander Popandopulo »)

Âge : 40 ans

Extradé d’Allemagne

NIKOLAJ SOFINSKIJ (également connu sous le nom de « pagnini », « Nikola Sofinskiy » et « Mykola Petrovych Sofinskyi »)

Âge : 42 ans

Extradé de la Roumanie

Article19.ma