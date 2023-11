Écrire le futur – L’Institut Français au Maroc présente les RDVs de la philosophie 2023

Évènement fortement plébiscité par le public marocain, les Rendez-vous de la philosophie, manifestation majeure de la saison France-Maroc, se tiendront du 7 au 11 novembre 2023, selon un communiqué par l’Institut français if-maroc.org.

Confiés à un double commissariat franco-marocain, Driss Ksikes pour la partie marocaine et Jean-Baptiste Brenet pour la partie française, les Rendez-vous de la philosophie sont l’occasion de confronter analyses et propositions autour d’enjeux contemporains rassemblés cette année sous la thématique générale : Ecrire le futur.

+ A Marrakech +

Mercredi 8 novembre (18h)

Conversation

Intervenants : Mouhamadou El Hady BA, Mounir Tibaoui & Mohamed Maouhoub

« Quel avenir pour les philosophies arabe et africaine ? »

Animée par Hanane Essaydi (Professeur de littérature et membre du groupe du décolonial)

Lieu : Institut Français de Marrakech

Jeudi 9 novembre (18h)

Conférence

Intervenant : Etienne Klein

« Le recul de la science, un défi pour la société »

Modération : Saad Tazi (Anthropologue, en charge du programme Open Minds de l’UM6P)

Lieu : Université Mohamed VI Polytechnique – Benguerir

+ A Fès +

Mardi 7 novembre

Conférence publique (19h)

Youssef Tibesse & Mlika Hamdi : L’idée du progrès (conférence en langue arabe)

فكرة التقدم

Animée par Aziz Qmichchou

Lieu : Grande Salle de la commune de Fès

Mercredi 8 novembre

Conférence publique (15h30)

Laïla Mernissi, Adil Hadjami & David Lapoujade : La philosophie et la difficulté de penser (conférence en langue française)

Animée par Jean-Baptiste Brenet

Lieu : Université USMBA

+ A Casablanca +

Jeudi 9 novembre

Conférence publique (16h)

Meryem Sebti : « La providence et la Cité : Réflexions sur le théologico-politique »

Animée par Hanane Harrath (Journaliste culturelle et littéraire)

Lieu : Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud

Vendredi 10 novembre

Discussion Jeune public (10h)

En partenariat l’association Pont de lecture

Yamina Adouhane & Laila Mernissi : « À l’encre de nos rêves »

Lieu : Médiathèque de l’Institut français de Casablanca

Graines de philo (18h)

Podcast/Interview de philosophes par des lycéens

Lieu : Théâtre ZefZaf – Casablanca

CONVERSATIONS PHILOSOPHIE ET SCIENCES (19h-23h)

Présentation de la soirée par Driss Ksikes

Table ronde 1

Vinciane Despret/ Hourya Bentouhami /Nouzha Ghessous : L’éthique du vivant

Modération & discussion : Zakaria Kadiri (Ingénieur agronome et sociologue)

Table ronde 2

Etienne Klein/Camille Riquier/ Hicham Lamrini : Temps physique, temps vécu et temps social

Modération & discussion : Fadma Aït Mous (Politologue et sociologue)

Lieu : Théâtre ZefZaf – Casablanca

+ A Rabat +

Jeudi 9 novembre (17h30)

Conférence publique

Jean-Christophe Bailly : La relation homme-animal : le paysage en partage

Lieu : École de jardinage du Bouregreg

Vendredi 10 novembre (18h)

Cycle Les petites conférences /Lumières pour enfants

Couler de source, les aventures de l’eau douce par Jean-Christophe Bailly

Lieu : Médiathèque de l’Institut français de Rabat

Samedi 11 novembre

Conférence publique (10h-12h)

Etienne Klein Le futur est-il déjà déterminé ?

Lieu : Académie du Royaume du Maroc

Nuit de la philosophie à la faculté des sciences de Rabat (18h-23h)

Grande soirée de débats, d’échanges et de conférences en français et en arabe autour du thème Ecrire le futur, animés par plus d’une trentaine de philosophes français, marocains et de diverses nationalités.

Lieu : Faculté des sciences de Rabat.

