Kiosk – Charles III hué après son premier « discours du trône » depuis son intronisation

Une arrivée royale avant une sortie sous les huées. Charles III a prononcé, ce mardi 7 novembre, son premier discours du trône depuis qu’il est devenu roi. Une tradition britannique du « King’s speech » qui voit le souverain ouvrir chaque nouvelle session parlementaire par une prise de parole devant les élus de la Nation. Et si Charles III est arrivé au palais de Westminster en grande pompe à bord du carrosse d’or de la famille royale, le monarque a eu le droit à des huées après son discours.

Réunis devant Westminster, des centaines de militants anti-monarchie ont scandé des slogans tels que « Pas mon roi » et « Quel gâchis », pour montrer leur désapprobation vis-à-vis de cette tradition, a rapporté la chaîne d’information en continu Sky News. Selon le groupe anti-monarchie Republic qui organisait la manifestation, près de 500 personnes venues avec des pancartes ont participé au mouvement.

Ce n’est pas la première fois que Charles III a affaire à ces manifestants : ils étaient également présents lors de son couronnement, au mois de mai. À cette occasion, six membres avaient même été arrêtés. Ce mardi, ces perturbations n’ont pas empêché le souverain de prononcer son discours, aux allures de pré-campagne électorale puisque préparé par le Premier ministre en exercice Rishi Sunak.

+ Un roi « écolo » qui annonce des mesures climaticides +

Coiffé de la couronne impériale d’apparat et installé sur le trône en or de la Chambre des Lords au côté de la reine Camilla, le roi Charles III a commencé par rendre hommage à sa « mère chérie », la défunte Elizabeth II, et a ensuite énuméré les priorités du gouvernement conservateur.

« Mon gouvernement continuera de prendre des mesures pour réduire l’inflation, alléger le coût de la vie des familles et aider les entreprises à financer de nouveaux emplois et de nouveaux investissements », a-t-il d’abord assuré. Autres grandes directives confirmées : un plan visant à empêcher les jeunes de fumer, des investissements dans les transports, et des lois pour renforcer la justice pénale et donner davantage de moyens à la police.

Le roi a également confirmé « l’octroi de licences pour exploiter de nouveaux gisements de pétrole et de gaz afin d’aider le pays à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 sans ajouter de charges excessives aux ménages ». Une mesure que le souverain a peut-être évoquée à contrecœur, lui qui est connu pour son engagement de longue date en faveur de l’environnement. Cette décision prise au nom de la sécurité énergétique est d’ailleurs vivement critiquée par les militants écologistes, qui se mobilisent depuis le début du mois de novembre contre les nouveaux projets d’exploitation des hydrocarbures du gouvernement, à l’appel notamment de l’organisation Just Stop Oil.

