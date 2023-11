Insolite – Des écologistes à Londres s’en prennent à une peinture du XVIIème siècle

Deux militants du mouvement écologiste Just Stop Oil, opposé aux énergies fossiles, ont été arrêtés lundi après avoir brisé le verre qui recouvre la Vénus de Rokeby, un tableau datant du 17e siècle, à la National Gallery de Londres.

Âgés de 20 et 22 ans, les deux manifestants ont frappé au marteau la protection du tableau de Diego Velázquez, selon un communiqué de l’organisation connue pour ses actions coup de poing et qui réclame l’arrêt immédiat des nouveaux projets pétroliers et gaziers au Royaume-Uni.

+ Arrêt des deux militants pour dégradation +

De son côté, la National Gallery a confirmé l’action, précisant avoir évacué les visiteurs de la salle et appelé la police, tandis que le tableau a été retiré pour être examiné par les conservateurs du musée. La forces de l’ordre ont affirmé avoir arrêté les deux militants pour dégradation, a rapporté Le Monde.

Cette nouvelle action intervient alors que le gouvernement britannique a décidé d’attribuer des nouvelles licences d’exploration et de forage d’hydrocarbures en mer du Nord. Au nom de la sécurité énergétique, l’Exécutif a annoncé vouloir inscrire dans la loi l’examen de potentielles nouvelles licences tous les ans.

L’an dernier, des militants de Just Stop Oil avaient déjà visé la National Gallery, où ils avaient jeté de la soupe à la tomate sur les « Tournesols » de Van Gogh, a ajouté la même source.

Article19.ma