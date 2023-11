Scandale – Un maire se suicide, après la publication de ses photos « portant des vêtements de femme »

Le drame s’est produit dans le Sud-Est des USA. Un maire de l’Alabama est décédé dans un suicide apparent – quelques jours après qu’un site de droite a publié des photos de lui portant des vêtements et du maquillage pour femmes.

F.L. « Bubba » Copeland – qui était également pasteur dans une église voisine – s’est suicidé vendredi, selon le partenaire américain de Sky, NBC News.

M. Copeland avait demandé au site Internet de ne pas publier les photographies, mais celui-ci a refusé et a continué l’histoire, et deux jours plus tard, il était mort.

Il aurait déclaré : « Ce que je fais dans la vie privée n’a rien à voir avec ce que je fais dans ma vie sainte.

« Est-ce que cela a un effet sur le fait que je suis maire, que je porte parfois une robe ou que je me maquille parfois ? Est-ce que cela a quelque chose à voir avec le fait que je sois maire ou pasteur ? »

La publication conservatrice à l’origine de l’article a été condamnée par un sénateur démocrate de l’État, qui a déclaré qu’il était « triste et dégoûtant » la façon dont M. Copeland avait été traité.

« Nous vivons dans un monde méchant et amer où les bien-pensants ont tendance à jeter les plus grosses pierres », a ajouté Doug Jones dans un communiqué.

« C’était un homme bon et un grand maire qui a dirigé la petite ville de Smith Station à travers les moments difficiles d’une tornade dévastatrice il y a quelques années. »

Une autopsie doit avoir lieu bientôt, ajoute la même source.

Article19.ma