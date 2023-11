Drame – Des orques ont attaqué un yacht polonais pendant 45 minutes au large des côtes du Maroc

Depuis des mois, les orques, également connues sous le nom d’épaulards, attaquent des bateaux, en particulier, les yachts, au large des côtes de l’Espagne et du Maroc, en envoyant plusieurs au fond de la mer, une compagnie de tourisme polonaise, Morskie Mile, a déclaré que c’était exactement ce qui est arrivé à l’un de ses yachts le 31 octobre

Dans un post Facebook, un porte-parole de la société a déclaré que son navire, le « Grazie Mamma II », se trouvait dans le détroit de Gibraltar lorsqu’une troupe d’orques l’a ciblé. Les animaux, qui peuvent atteindre jusqu’à 30 pieds de long, ont attaqué l’aileron de direction du bateau » Pendant 45 minutes », a déclaré la publication, « causant des dommages majeurs », selon insider.com.

« L’équipage est en sécurité », a ajouté la publication, mais le bateau lui-même a coulé à l’entrée du port marocain Tanger-Med.

+ « L’amour de la mer gagne toujours » +

Les scientifiques ont offert plusieurs explications possibles pour le comportement, y compris que les orques peuvent réagir aux traumatismes passés – ou simplement s’amuser un peu, comme lorsqu’une gousse d’orques dans le nord-ouest du Pacifique a passé plusieurs semaines à nager avec des saumons morts équilibrés sur la tête.

Quelle que soit la cause, cela se produit depuis des années maintenant. Les chercheurs ont documenté des centaines d’attaques depuis 2020 – mais la plupart sont des « bosses », et non des agressions à part déréné.

Morskie Mile n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire d’Insider. Mais dans son post, l’entreprise a déclaré qu’elle était reconnaissante pour tous les souvenirs – du moins avant de rencontrer les orques.

« Nous avons navigué sur ce yacht autour des plus beaux endroits d’Europe et des archipels de l’Atlantique », a déclaré la société. « L’amour de la mer gagne toujours », ajoute-t-il, selon The Insider.

Article19.ma