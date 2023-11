Alerte Météo – Au Maroc, rafales de vent et chutes de neige : « usagers des routes appelés à reporter leurs déplacements »

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau a appelé tous les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance, en prévision de fortes rafales de vent avec chasse-poussières et des chutes de neiges prévues à partir de lundi dans plusieurs régions du Royaume, les exhortant à reporter leurs déplacements jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques.

Dans un communiqué, le ministère appelle « tous les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la réduction de la visibilité, voire son absence », suite au bulletin d’alerte météorologique émis par la Direction générale de la météorologie.

La Direction prévoie de fortes rafales de vent avec chasse-poussières dans plusieurs régions du Royaume (Préfectures et provinces d’Essaouira, Agadir Ida Outanane, Guelmim, Assa Zag, Sidi Ifni, Chichaoua, Tantan, Boujdour, Laayoune, Es-Smara, Tarfaya, Errachidia et Figuig) et de chutes de neige sur les sommets dépassant 2400m aux provinces d’Azilal, Midelt et Tinghir, à partir du lundi 06 novembre 2023 jusqu’au mardi 07 novembre 2023.

Le ministère exhorte les usagers des routes et autoroutes à reporter leurs déplacements jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques prévue le mardi 07 novembre, faisant savoir qu’un numéro téléphonique (05.37.71.17.17) est mis à leur disposition pour plus d’informations.

