Les Américains se rappellent, ce samedi, la prise d’otages à Tehran, il y a 44 ans

l y a 44 ans, ce samedi 4 novembre 2023, que des partisans de l’Ayatollah Khomeini ont pris en otage 52 diplomates à l’ambassade américaine à Téhéran (le 4 novembre 1979) et les ont détenus pendant plus d’un an (444 jours), a annoncé Matthew Miller, porte-parole du Département américain.

Et d’ajouter : “Le régime iranien a une longue histoire de détention injuste de ressortissants étrangers, qui se poursuit aujourd’hui. En septembre, nous avons eu la joie de réunir cinq Américains avec leurs proches après leur libération de la captivité du régime iranien. Tout en nous réjouissant de leur libération et du départ d’Iran de deux membres de leur famille qui avaient été empêchés de quitter le pays, nous condamnons le fait que l’Iran continue de détenir des ressortissants étrangers pour les utiliser comme monnaie d’échange. Nous condamnons le soutien que le régime iranien continue d’apporter au Hamas et à d’autres groupes terroristes de la région du Moyen-Orient qui se livrent à la pratique odieuse de la prise d’otages.”

Article19.ma