Conflit Israël / Hamas – Le topo de la situation en bref

Ce samedi 4 novembre, la guerre d’Israël contre le mouvement Hamas à Gaza est entrée dans son vingt-neuvième jour, soit quatre semaines après que les hommes armés du Hamas ont attaqué des kibboutz israéliens faisant 1 300 morts et 3 300 blessés.

À Gaza, le ministère de la Santé a fait état de plus de 9 488 palestiniens tués sans compter des milliers de blessés suite aux bombardements intensifs de l’armée israélienne et qui n’épargnent ni les écoles ni les hôpitaux et moins encore les ambulances à Gaza. Par ailleurs, le Hamas et le Jihad islamique palestinien retiennent encore en otage plus de 242 soldats et civils, y compris des ressortissants étrangers et binationaux.

Les forces israéliennes encerclent Gaza city et ses environs « depuis l’air, la terre et la mer ». Le Hamas a lancé son tir de roquette le plus lointain, sur la ville d’Eilat, dans le sud d’Israël ; les tirs de roquettes du Hezbollah sur Israël et les frappes aériennes israéliennes sur Gaza se poursuivent.

Le secrétaire d’État américain, Blinken, a rencontré des dirigeants arabes en Jordanie après s’être rendu en Israël vendredi. Le Hamas aurait mis un terme à la libération des blessés de Gaza, des étrangers et des Palestiniens ayant la double nationalité.

En détail :

■ Israël a bombardé la maison d’Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, à Gaza. Haniyeh et sa famille vivent au Qatar. Pour rappel, Haniyeh s’est rendu à Tehran, il y a quelques jours, et a rencontré le Guide suprême Ali Khamenei, selon la chaîne de télévision Al Mayadeen, affiliée au Hezbollah.

■ Après sa quatrième visite en Israël depuis le 7 octobre, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a entamé une visite éclair en Jordanie pour rencontrer des dirigeants arabes d’Égypte, d’Arabie saoudite, de Jordanie, des Émirats arabes unis et du Qatar, ainsi qu’un représentant de l’Autorité palestinienne et le premier ministre libanais Najib Mikati.

Blinken a déclaré que les États-Unis et des États arabes estiment que “le statu quo d’une bande de Gaza contrôlée par le Hamas ne pouvait perdurer”. Blinken se rendra ensuite en Turquie pour y rencontrer le président Erdogan.

Erdogan a rappelé l’ambassadeur de Turquie en Israël pour des consultations samedi. Il a déclaré qu’il n’y aurait pas de rupture totale des liens, mais que « Netanyahou ne peut en aucun cas être considéré comme un homologue pour nous. Nous l’avons effacé ». Le ministère israélien des affaires étrangères a répondu que ce rappel constituait « une nouvelle étape » de la part d’Erdogan, qui « prend le parti de l’organisation terroriste Hamas ».

■ Alors que les tirs de roquettes en provenance de Gaza se poursuivaient samedi, Tsahal a déclaré que son système Arrow avait intercepté une roquette du Hamas lancée sur la ville d’Eilat, à l’extrême sud du pays, à 250 kilomètres de la bande de Gaza, soit la distance la plus éloignée que les roquettes du Hamas aient jamais atteinte.

■ Le ministère de la santé de Gaza, dirigé par le Hamas, indique que 9 488 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre, dont environ 3 900 enfants et adolescents et 2 500 femmes.

■ Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a qualifié la situation humanitaire à Gaza d' »horrible », évoquant une grave pénurie de nourriture, d’eau et de médicaments et des morgues « débordantes », ajoutant qu’à Gaza, « aucun endroit n’est sûr ».

■ Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a déclaré samedi que les frappes aériennes israéliennes avaient compliqué ses efforts de médiation en faveur des otages détenus par le Hamas. Le Hamas a interrompu la libération de Palestiniens blessés ainsi que d’étrangers et de personnes ayant la double nationalité, a indiqué une source proche du Croissant-Rouge égyptien.

■ La BBC a diffusé samedi soir des images de manifestations monstres à Londres et dans d’autres villes du royaume uni en solidarité avec les palestiniens. Les marcheurs y compris des citoyens britanniques de confession juives ont lancé un appel un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. Chose que Benjamin Netanyahou rejette malgré les pressions américaines.

■ Un haut responsable américain a déclaré à la presse que le Hamas avait tenté de faire sortir ses combattants de Gaza dans des ambulances, ce qui a retardé les efforts d’évacuation des ressortissants étrangers. Selon ce responsable, le Hamas a fourni à l’Égypte et aux États-Unis une liste de Gazaouis gravement blessés à évacuer, ainsi que des milliers de ressortissants étrangers, dont un tiers était constitué de combattants du Hamas.

■ Les responsables américains estiment qu’Israël réduira la portée de ses attaques aériennes à Gaza dans les prochains jours et se concentrera sur les opérations au sol, selon CNN.

■ L’armée israélienne a continué à échanger des tirs avec le Hezbollah. Lors d’une tournée à la frontière nord, le ministre de la défense Yoav Gallant a déclaré que l’armée de l’air maintiendrait son attention dans la région, mais qu’Israël n’était pas intéressé par une guerre sur ce front.

Sources: BBC / CNN / Haaretz

