Solidarité – La Fondation Jardin Majorelle s’associe à une vente aux enchères au profit du Fonds spécial pour la gestion des effets du séisme

La Fondation Jardin Majorelle s’associe à une vente aux enchères caritative au profit du Fonds spécial pour la gestion des effets du séisme du 08 septembre qui a frappé plusieurs provinces du Royaume.

Une vente caritative intitulée » For Morocco » a été organisée par l’hôtel la Mamounia de Marrakech et Artcurial, en faveur des familles des victimes et des personnes sinistrées, indique un communiqué de la Fondation Jardin Majorelle.

Un lot, parmi les huit mis en vente, est offert par la Fondation Jardin Majorelle.

La Fondation Jardin Majorelle qui est une organisation marocaine à but non lucratif et à vocation culturelle, située sur trois hectares au cœur de Marrakech, finance ses projets et soutient des programmes culturels, éducatifs et sociaux à travers le Royaume.

Article19.ma