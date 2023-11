Divertissement – Netflix veut se lancer dans la diffusion en direct des matchs de boxe

Le géant du streaming américain Netflix envisage de se lancer dans la diffusion en direct des matchs de boxe, croit savoir le Wall Street Journal vendredi.

Citant des sources au fait du dossier, le journal indique que l’entreprise veut commencer par un match auquel participe l’influenceur de YouTube Jake Paul, dans le cadre de son exploration du streaming sportif en direct, précisant que les discussions n’en étaient qu’à leur début.

+ « The Netflix Cup » +

Le 14 novembre, Netflix diffusera son premier événement sportif en direct, « The Netflix Cup », un tournoi de golf en direct mettant en vedette les athlètes de son documentaire sur la Formule 1, “Drive to Survive”, et “Full Swing”, son émission sur les golfeurs professionnels, indique encore la publication des milieux des affaires.

De nombreux services de streaming ont décidé de proposer des sports en direct sur leurs plateformes. Alors que des entreprises comme Amazon et l’alphabet ont payé un prix élevé pour avoir le droit de diffuser des sports en direct comme les matchs de la Ligue nationale de football américain (NFL), les dirigeants de Netflix ont résisté à cette tendance en raison de l’envolée des coûts des droits sportifs, selon la même source.

Le WSJ indique en outre que Netflix accorde plus d’attention à la programmation sportive pour son service après le succès de certaines de ses émissions comme “Quarterback”, qui a suivi trois quarterbacks de la NFL la saison dernière et a figuré parmi les 10 meilleures émissions pendant plusieurs semaines.

Article19.ma