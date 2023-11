Discrimination – À cause d’un message de soutien à la Palestine, Anwar El Ghazi a été viré du club allemand Mainz

Le club de football allemand Mainz a confirmé le licenciement du joueur de football Anwar El Ghazi, cette décision de « FSV Mainz 05 » fait suite à des déclarations du footballeur en faveur de la Palestine, partagées sur les réseaux sociaux.

En réponse à cette action, El Ghazi a partagé un message sur son compte Instagram, réaffirmant son engagement pour la cause palestinienne : « défendre ce qui est juste, même seul. La perte de mon emploi ne peut être comparée à l’horreur vécue par les innocents à Gaza».

Le joueur hollandais d’origine marocain a annoncé sur son compte Instagram mercredi dernier, n’avoir rien retiré de ses déclarations, que sa position reste la même, qu’il est contre la guerre et la violence, contre le meurtre de civils innocents, et contre toute sorte de discrimination, contre l’islamophobie et l’antisémitisme, contre l’occupation et l’oppression.

El Ghazi a réitéré son soutien en affirmant : « Je reste fidèle à mes propos, soutenant l’humanité et les opprimés jusqu’à mon dernier souffle ».

Le Club allemand a réagi rapidement, en expliquant sur le site « X » (ex Twitter ) avoir été surpris par les déclarations d’El Ghazi tout en rappelant que le joueur était “en arrêt maladie” depuis lundi dernier.

Article19.ma