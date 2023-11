Archéologie – Découverte à Rabat d’un site de l’époque romaine comprenant un quartier portuaire, un bain et un cimetière

Des archéologues marocains ont dévoilé vendredi avoir découvert à Rabat un site de l’époque romaine comprenant un quartier portuaire, un bain et un cimetière datant du IIème siècle.

Le site archéologique, désormais le troisième plus grand du Maroc, permettra de mieux comprendre la vie des colons romains et des Marocains romanisés ou Mauro-Romains à cette époque, a rapporté Reuters, citant l’archéologue Abdelaziz El Khayari.

+ Une statue décapitée d’une divinité romaine datant du IIème siècle +

Le bain de l’époque romaine s’étend sur plus de 2000 mètres carrés et ressemble aux bains impériaux de Rome, a-t-il ajouté.

Les archéologues ont également trouvé une statue décapitée d’une divinité romaine datant du deuxième siècle, a ajouté El Khayari, notant que lorsque les anciens Marocains ont adopté le christianisme aux alentours du cinquième siècle, il était courant de décapiter les statues représentant les dieux romains.

Les fouilles, lancées en mars, se poursuivent pour retrouver le port et d’autres parties de ce qui est considéré comme l’une des plus grandes villes romaines du pays, non loin du fleuve Bouregreg et de la côte atlantique.

Les monuments nouvellement découverts sont une extension d’un site voisin de l’époque romaine et d’une attraction touristique, Chellah, où la dynastie musulmane des Merinides a construit une nécropole fortifiée au 13ème siècle, ajoute la même source.

