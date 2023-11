Palestine – De jeunes israéliens refusent de servir dans l’armée et s’opposent aux bombardements de Gaza (Média)

En Israël, de jeunes juifs, quoique minoritaires dans la société israélienne, refusent de servir dans l’armée et s’opposant à l’occupation des terres palestiniennes et aux bombardements des civils à Gaza, en sachant d’avance qu’ils encourent le risque d’être incarcérés.

Le service militaire obligatoire en Israël dure 32 mois pour les hommes âgés de 18 ans et 24 mois pour les femmes. Quiconque refuse de servir s’expose à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 200 jours et à des pressions sociétales.

Il existe néanmoins des jeunes juifs qui refusent de s’enrôler dans l’armée israélienne au motif qu’elle opprime les Palestiniens. L’un d’eux est Tal Mitnick, 18 ans, a rapporté cette semaine le site trtfrancais.com .

+ “Je refuse d’accepter l’idée selon laquelle tuer des civils à Gaza assurerait la sécurité de quiconque “ +

Mitnick, qui vient tout juste de terminer ses études secondaires, a déclaré qu’il refusait de rejoindre l’armée.

“Je crois que l’armée israélienne est un bras opérationnel de l’exclusivisme juif dans cette région. (Cette armée) s’appuie sur l’oppression du peuple palestinien, et je refuse de faire partie de cette oppression. Au lieu de cela, je continue à militer en faveur des droits de l’homme”, a-t-il déclaré.

Mitnick a ajouté que si ceux qui partagent ses convictions sont minoritaires en Israël, les points de vue commencent néanmoins à progressivement changer.

La jeunesse juive a qualifié d' »horrible » l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, mais déplore que les gens aient transformé leur colère face à cette attaque en un sentiment de vengeance.

Mitnick a noté qu’il préférait transformer cela en un « désir pour plus de sécurité pour tout le monde » plutôt que de vengeance.

“Je refuse d’accepter l’idée selon laquelle tuer des civils à Gaza assurerait la sécurité de quiconque. Cela n’apporte la sécurité à personne, ni à la population de Gaza ni à la population d’Israël. Je crois que la seule voie vers la sécurité et la paix réside dans la coexistence”, a-t-il renchérit.

Ariel Davidov, dix-neuf ans, qui vit dans un quartier proche de Jérusalem-Est occupée, a également indiqué avoir été en contact avec des groupes défendant les droits de l’homme.

Davidov, témoin de la “violence excessive” des forces israéliennes contre les Palestiniens dans les quartiers de Jérusalem-Est tels que Sheikh Jarrah, Silwan et Isawiya, a noté qu’il a également participé à des manifestations contre les tentatives de judaïsation de la ville.

Le jeune Israélien a expliqué la raison de son refus de servir dans l’armée israélienne comme “ne voulant pas être complice de l’immoralité et de l’injustice”.

“Il y a un génocide en cours depuis le début du sionisme. Cela n’a pas commencé en 1948 (l’année de la création d’Israël) ni en 1967 (l’année de l’occupation de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de Gaza)”.

“Avant cela, il y avait le colonialisme de peuplement. Ils voulaient utiliser cette terre (la Palestine) et son peuple (les Palestiniens) pour leurs propres intérêts. Cependant, cette situation ne peut ainsi perdurer”, a déclaré Davidov.

+ « Je ne veux pas servir dans une armée raciste » +

Davidov a mentionné qu’il devait comparaître devant le tribunal le 16 octobre parce qu’il refusait de servir dans l’armée.

Cependant, l’armée l’a contacté, affirmant qu’il était exempté pour des “raisons psychologiques”.

« Beaucoup de mes amis proches ont refusé le service militaire. Le groupe avec lequel je milite en faveur des droits de l’homme a appelé tout le monde à refuser de servir dans l’armée israélienne. C’est une partie majeure de mon combat”, a souligné le jeune israélien.

Il a dit que l’attaque du Hamas l’a “profondément affecté”, ajoutant pourtant qu’il ne pense pas que cette attaque soit venue de nulle part.” Je considère l’occupation et le blocus de Gaza comme les principales raisons de ce phénomène”, a déclaré Davidov.

Davidov a mentionné que de nombreux militants israéliens des droits de l’homme s’abstiennent de défendre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, parce qu’ils ont peur de l’armée, de la police et des personnes décrites comme des « fascistes ».

Il a déclaré que nombre de ses amis, qui ont filmé des vidéos de colons juifs attaquant des Palestiniens pour les expulser de leurs terres en Cisjordanie occupée, ont été battus par des colons armés.

Ella Keidar, une autre jeune, juive, refusant de servir dans l’armée israélienne, a exprimé sa conviction que chacun a le droit de vivre librement et dans de bonnes conditions

“Je ne veux pas servir dans une armée qui impose l’occupation, met en place un régime raciste et joue un rôle dans l’oppression du peuple palestinien dans ce projet d’exploitation”, a déclaré Keidar.

Elle a souligné sa conviction que la seule solution au conflit israélo-palestinien est politique et non militaire.

« Comme les Israéliens, les Palestiniens méritent également la liberté. Je crois en la possibilité d’un avenir égalitaire, qui inclut le droit au retour des Palestiniens (sur la terre dont Israël les a expulsés) », a-t-elle relevé.

Elle a mentionné qu’ils reçoivent généralement des réactions négatives de la part de leur communauté, mais qu’ils pensent que cela changera à l’avenir, même si cela ne se produira peut-être pas dans la situation de guerre actuelle.

Keidar a également mentionné que les Israéliens, refusant le service militaire, finissent généralement en prison, à moins qu’ils n’aient une « raison médicale valable ».

Alors qu’ils s’adressaient à Anadolu dans un parc près de Tel Aviv, les jeunes juifs ont été confrontés verbalement et physiquement à un groupe d’Israéliens fanatiques. L’entretien a été écourté et les jeunes, objet d’insultes et de vexations, ont dû quitter les lieux, a ajouté trtfrancais.com.

Article19.ma