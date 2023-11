Focus – L’opposition de plus en plus présente dans les rues des pays arabes suite aux bombardements de Gaza par l’armée israélienne

Les pays arabes qui ont normalisé ou envisagent d’améliorer leurs relations avec Israël subissent une pression publique croissante pour rompre ces liens en raison de la guerre d’Israël avec le Hamas.

Selon le site américain apnews.com, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Rabat et d’autres villes marocaines pour soutenir les Palestiniens. À Bahreïn, un pays qui ne permet presque jamais les manifestations, la police était là alors que des centaines de personnes marchaient le mois dernier, agitant des drapeaux et se rassemblant devant l’ambassade d’Israël à Manama.

Les manifestations, qui reflètent les protestations à travers le Moyen-Orient, présentent un dilemme inconfortable pour les gouvernements qui ont bénéficié des avantages de liens militaires et économiques plus étroits avec Israël ces dernières années, souligne la même source.

+ « Mort à Israël ! » +

En Égypte, qui a des liens avec Israël depuis des décennies, les manifestants se sont rassemblés dans les villes et dans les universités, scandant parfois « Mort à Israël ». La semaine dernière, une commission parlementaire tunisienne a avancé un projet de loi qui criminaliserait la normalisation avec Israël.

Au Maroc et à Bahreïn, la colère du public a une dimension supplémentaire ; les militants exigent l’inversion des accords qui formalisent les liens avec Israël, soulignant la discorde entre les gouvernements et l’opinion publique.

Les accords d’Abraham négociés par les États-Unis, visant à obtenir une reconnaissance plus large d’Israël dans le monde arabe, ont ouvert la voie à des accords commerciaux et à une coopération militaire avec Bahreïn, le Maroc, le Soudan et les Émirats arabes unis à partir de 2020. Leurs dirigeants autocratiques – ainsi que les responsables américains et israéliens – continuent de formuler les accords comme un pas vers un « nouveau Moyen-Orient » dans lequel des liens plus étroits pourraient favoriser la paix et la prospérité, ajoute la même source.

Les accords ont marqué une victoire diplomatique majeure pour le Maroc parce qu’ils ont conduit les États-Unis – et finalement Israël – à reconnaître son autonomie sur le Sahara occidental contesté. Le ministère marocain des Affaires étrangères n’a pas répondu aux questions sur l’accord ou les protestations.

Les accords ont également conduit Washington à retirer le Soudan de sa liste d’États parrains du terrorisme, présentant une bouée de sauvetage pour la junte militaire au pouvoir luttant contre un mouvement pro-démocratie et une inflation en spirale. De grandes protestations contre la guerre israélo-Hamas n’ont pas éclaté au Soudan ou aux Émirats arabes unis.

+ « Je pense que cette dynamique de normalisation ralentira ou s’arrêtera probablement » +

Un accord très recherché entre Israël et l’Arabie saoudite est devenu moins probable en raison de la guerre et des manifestations à l’échelle de la région, a déclaré Steven Cook, chercheur principal pour les études sur le Moyen-Orient et l’Afrique au Council on Foreign Relations, à l’Associated Press en octobre.

« Je pense que cette dynamique de normalisation ralentira ou s’arrêtera probablement, au moins pendant un certain temps », a déclaré Cook. Les opposants à la normalisation disent que les protestations montrent clairement que les victoires gouvernementales résultant des accords n’ont pas fait grand-chose pour faire bouger l’opinion publique.

« Le Hamas n’est pas un terroriste. C’est une résistance à la colonisation. Imaginez que quelqu’un entre dans votre maison. Comment vous comporteriez-vous ? Souriez-vous ou faites-les partir par la force ? » a déclaré Abouchitae Moussaif, le secrétaire national d’Al Adl Wal Ihsane du Maroc, une association islamiste interdite mais tolérée qui soutient depuis longtemps la cause palestinienne.

Le groupe, qui rejette la double autorité du roi Mohammed VI en tant que chef de l’État et de la religion, s’organise dans tout le Maroc, où il est illégal de saper la monarchie. Le Maroc n’a pas toujours été aussi indulgent avec les opposants à la normalisation. Avant la guerre, les autorités ont rompu les manifestations et les sit-ins à l’extérieur du Parlement et un juge de Casablanca a condamné un homme à cinq ans de prison pour avoir sapé la monarchie parce qu’il critiquait la normalisation.

Maintenant, le personnel chargé de l’application de la loi se met principalement à l’écart alors que les grandes manifestations quotidiennes ont lieu. « La normalisation est un projet de l’État, pas du peuple », a déclaré Moussaif. « Les protestations ont porté sur un projet du gouvernement, plus précisément un projet du roi. »

+ « Les gouvernements veulent soulager la colère des gens en leur permettant de se réunir » +

Zakaria Aboudahab, professeur de relations internationales à l’Université Mohammed V de Rabat, a déclaré que les manifestations ne conduiront probablement pas au renversement de la normalisation par le Maroc, mais que leur permettre fonctionne comme une « soupape de sécurité » pour tempérer l’indignation du public.

« L’État marocain sait très bien que lorsque la colère populaire atteint de telles proportions et que les gens expriment l’injustice et ainsi de suite, il doit écouter le peuple », a-t-il déclaré.

Bahreïn avait interdit les manifestations depuis les soulèvements de 2011, lorsque des milliers de personnes se sont préversées dans les rues enhardies par des manifestations pro-démocratie en Égypte, en Syrie, en Tunisie et au Yémen. Mais ces dernières semaines, des manifestations ont de nouveau été autorisées.

« Maintenant, les gens prennent des risques pour être dans la rue et participer », a déclaré Jawad Fairooz, un ancien membre du Parlement de Bahreïn qui vit en exil à Londres. « Les gouvernements veulent soulager la colère des gens en leur permettant de se réunir. »

Alors que la guerre s’intensifiait, les dirigeants arabes sont passés de condamner la violence et d’appeler à la paix à des critiques plus pointues des attaques d’Israël à Gaza.

Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a d’abord qualifié le raid du Hamas du 7 octobre dans le sud d’Israël de « escalade grave et grave », et son ministre des Finances a déclaré aux journalistes que le pays ne mélange pas le commerce et la politique. Après qu’Israël ait frappé mardi le camp de réfugiés de Jabaliya à Gaza, les Émirats arabes unis ont averti que « les attaques aveugles entraîneront des ramifications irréparables dans la région ».

Le ministère des Affaires étrangères du Maroc a d’abord déclaré qu’il « condamne les attaques contre les civils où qu’ils se trouvent ». Mais il a par la suite blâmé Israël pour l’escalade de la violence – y compris une explosion dans un hôpital de la ville de Gaza – et a souligné ses efforts d’aide humanitaire à Gaza.

« Les actes d’escalade israéliens sont en contradiction avec le droit international humanitaire et les valeurs humaines communes, a déclaré le ministère marocain des Affaires étrangères dans un communiqué de jeudi qui ne mentionnait pas la normalisation. Il a accusé Israël de cibler des civils, a noté une frappe aérienne sur le camp de réfugiés de Jabaliya et a condamné la communauté internationale – en particulier les « pays influents » et le Conseil de sécurité des Nations Unies – pour ne pas avoir mis fin à la guerre. (Source: AP News)

