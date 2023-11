Énergie – Le Maroc approuve l’évaluation de l’EIE pour le projet de gaz Anchois offshore

Au Maroc, le ministère de la Transition énergétique a approuvé l’évaluation de l’impact environnemental (EIE) de Chariot pour son développement de gaz Anchois au large du Maroc.

Pour le processus de préparation de 12 mois, Chariot s’est appuyé sur les conclusions d’enquêtes environnementales et sociales de base offshore et terrestre et des discussions avec les parties concernées concernant un processus d’enquête publique qui couvrait quatre provinces locales, selon le site offshore-mag.com.

Son rapport final détaille les mesures de planification, d’atténuation et de surveillance requises à suivre pendant la construction et la production.

L’EIE, qui intègre les recommandations du Comité national de l’environnement, est valable cinq ans et intègre tous les aspects du développement, y compris les futurs puits et infrastructures offshore prévus, l’installation centrale de traitement terrestre recevant le gaz du champ d’anchois et la connexion ultérieure au réseau de ligne de ligne de gaz GME par voie terrestre.

