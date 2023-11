FOCUS / Islam – Renouvellement du débat public sur « la révision de la Moudawana » au Maroc

Au Maroc, dans un effort pour préserver un seuil de base pour l’équilibre social et politique, le gouvernement avait adopté en 2004 le droit de la famille marocain “Moudawana”, mais vingt ans plus tard, la question du code du statut personnel reste une question controversée pour beaucoup.

La discussion sur le droit du statut personnel a occupé une place centrale dans les mouvements de réforme au Maroc depuis la fin du protectorat français en 1956 et l’établissement d’un État marocain indépendant. La loi est considérée par de nombreux citoyens comme l’incarnation de l’orientation religieuse (Islam), morale et sociale de l’État. En conséquence, cette loi est devenue “un champ de bataille” entre les forces conservatrices et réformistes au sein de la société, selon une analyse publiée sur le site américain washingtoninstitute.org.

Les partisans de la réforme du code civil se sont mis à l’esprit avec des forces traditionalistes visant à maintenir le droit du statut personnel dans la sphère religieuse. Pendant des décennies, ces secteurs concurrents n’ont pas réussi à atteindre un terrain d’entente. Les débats enflammés des années 1990 et du début des années 2000 sur le droit du statut personnel ont mis en évidence les divisions croissantes au sein de la société marocaine, ajoute la même source.

Dans un effort pour préserver un seuil de base pour l’équilibre social et politique, le gouvernement marocain a adopté le Code de la famille, ouMudawana, en 2004. Dans sa portée et son ampleur, le Code de la famille a marqué un changement important dans la politique de l’État en ce qui concerne le statut des femmes, le mariage, l’héritage et d’autres questions socioculturelles importantes.

Bien qu’importante, la mise en œuvre du Code de la famille n’a pas satisfait toutes les parties. Vingt ans plus tard, la question du droit du statut personnel reste une question pertinente et mobilisante pour beaucoup. Maintenant, la question de la réforme du contenu du Mudawana est une fois de plus un sujet de débat. Quelles sont les questions spécifiques actuellement débattues et où mèneront ces discussion?

+ La Moudawana au cœur du débat +

Le système juridique marocain n’a pas clairement défini son cadre idéologique, mais deux voix principales se sont levées depuis l’indépendance, présentant des attitudes contradictoires à l’égard des fondements de la loi. Chaque fois qu’un débat surgit sur la modification ou la révision du Code de la famille, les érudits religieux se sont exprimés sur la nécessité d’ancrer la loi sur le statut personnel dans la jurisprudence islamique.

Cette attitude a provoqué la fureur des forces « modernistes », qui appellent à la démocratisation et à la sécularisation de toute la loi marocaine sans exception. C’est pourquoi le droit du statut personnel en particulier a historiquement enflammé des passions des deux côtés, note la même source.

Depuis l’indépendance, ces débats se sont concentrés en particulier sur la base de la loi sur le statut personnel, c’est-à-dire si elle devait être dérivée de sources juridiques religieuses ou positives. Le droit du statut personnel au Maroc a toujours été lié aux préceptes islamiques. Les partisans d’une base religieuse pour la loi comprennent des juristes islamistes (fuqaha’) tels qu’Allal al-Fassi, tandis que la position plus progressiste est défendue par des juristes tels que Maurice Duverger.

Éventualité, les deux parties sont parvenues à une sorte de compromis : la loi sur le statut personnel a été traitée comme une question juridique islamique, tandis que d’autres questions juridiques (telles que les affaires financières et pénales) relevaient de la compétence du droit positif.

C’est pourquoi bon nombre de ces questions ont traditionnellement été considérées comme le domaine des juristes islamiques (fuqaha’) et ont été laissées aux institutions religieuses plutôt qu’au débat ouvert.

Néanmoins, la révision du code de la famille est devenue plus récemment un sujet de débats publics approfondis au Maroc. Avec cette discussion plus ouverte sur les réformes potentielles, le débat rauque est devenu une marque de fabrique de tout processus d’amendement à la loi relatif à cette question.

Par exemple, en 1993, lors de la réforme de la loi sur le statut personnel, il y a eu une vague de débats dans la société marocaine sur des questions telles que la tutelle des femmes, les réglementations autour des femmes multiples et le consentement de la mariée au mariage.

De tels débats ont eu lieu en partie parce que les réformistes s’intéressaient de plus en plus à la question qui avait encouragé l’État marocain à revoir et à moderniser le droit du statut personnel en premier lieu. En 1993, cette pression a entraîné des modifications à la loi sur le statut personnel, bien que celles-ci n’aient pas été à la hauteur des espoirs de la société civile et des acteurs politiques.

Le principal à retenir de ce moment, cependant, était que le code n’était plus considéré comme intouchable et qu’il était déplacé dans des sphères de droit qui faisaient l’objet de débats et de discussions.

En d’autres termes, la loi sur le statut personnel, comme toute autre loi, mais contrairement aux années passées, pourrait faire l’objet d’un examen sociétal et politique dans les institutions législatives.

Ces institutions législatives représentent la volonté politique du peuple marocain et la construction d’un État civil. Cela est en outre consacré à l’article 71 de la constitution marocaine de 2011, qui énumère le « code de la famille et l’état civil » comme l’une des sphères du droit relevant de la compétence du Parlement.

Plus récemment, une décision du roi Mohammed VI a signalé un autre développement possible pour la loi sur le statut personnel. En septembre 2023, la Cour royale marocaine a publié un communiqué annonçant que le roi, en sa qualité de « commandant des fidèles » (amir al-mu’minin), avait envoyé une lettre au chef du gouvernement marocain lui demandant de revoir le Code de la famille. La lettre du roi indiquait que le code devait adhérer au principe de la « large consultation participative » avec toutes les parties concernées. Cela inclut à la fois les entités officielles (institutions d’État) ainsi que les acteurs de la société civile, les chercheurs et les spécialistes.

C’est peut-être l’une des principales raisons des préoccupations des chefs religieux concernant la modification du code de la famille marocaine. Il y a un passage d’une approche juridique islamique à une approche juridique positiviste en droit de la famille marocain. C’est particulièrement inquiétant pour les entités islamiques de la société qui s’attendent à ce que la loi islamique soit la seule source de législation et de prise de décision publique au Maroc.

Il convient de noter que le débat public actuel se déroule en même temps que le tremblement de terre dévastateur qui a frappé le sud du Maroc en septembre. L’amendement au code de la famille a été proposé seulement deux semaines après le tremblement de terre. Cela suggère que la question est à l’ordre du jour officiel depuis un certain temps, mais qu’elle est de plus en plus urgente après le tremblement de terre.

Un communiqué publié par la Cour royale lors du discours du jour du trône du roi en 2022, qui se concentrait sur le code de la famille et référait les amendements proposés comme une « réforme clé », suggère en outre que ce sujet est à l’ordre du jour depuis un certain temps.

+ Structures conservatrices dans la sphère publique +

Suite aux rapports du communiqué de la cour royale sur la modification du Code de la famille dans les nouvelles et sur les médias sociaux, beaucoup ont exprimé leur opposition à l’idée de réformer le Mudawana. Cette opposition est le produit de rumeurs qui circulent (compte tenu de l’absence de propositions concrètes jusqu’à présent) concernant l’intention du gouvernement d’apporter des changements aux questions religieuses « sensibles » du code, telles que l’héritage, la tutelle des hommes, la pension alimentaire et les dispositions pour le partage des ressources du conjoint en cas de divorce.

Le communiqué susmentionné de la Cour royale en septembre affirme que ce changement est en cours dans la promulgation officielle du droit de la famille. Le projet de modification du Code de la famille sera préparé sous la supervision du ministère de la Justice, du Conseil suprême du pouvoir judiciaire et du chef du ministère public, en raison de la centralité des composantes juridiques et judiciaires des questions en question.

Ces institutions – plutôt que le roi – ont également été chargées d’inclure d’autres organes pertinents dans le processus de réforme, en particulier le Conseil suprême des Ulemas, l’institution religieuse responsable de l’émission d’avis juridiques islamiques (fatawa) de nature « consultative ». Tout cela pointe dans le sens d’une approche plus positiviste du droit de la famille marocain.

La campagne contre les réformes proposées du Code de la famille a été menée par certaines personnalités affiliées aux mouvements salafistes/Wahhabi et aux Frères musulmans. Il y a également plusieurs personnalités politiques impliquées : l’ancien Premier ministre et actuel secrétaire général du Parti de la justice et du développement a vivement critiqué l’idée d’instituer des réformes de modernisation du Code de la famille au motif que cela irait à l’encontre des « valeurs et de l’identité marocaines ».

Le refoulement intense des personnalités religieuses et conservatrices témoigne de la dynamique de pouvoir sous-jacente au sein de la société marocaine. Bien que le roi ait accepté les demandes des militants et mis en œuvre des efforts de modernisation, les tentatives d’apporter des changements d’infrastructure plus profonds n’ont pas été en mesure d’obtenir la même traction.

+ Limites de la réforme entre les aspirations et la réalité +

Dans ce dernier contexte, les forces conservatrices conservent le contrôle alors même qu’une partie du pouvoir que ces forces traditionnelles exercent dans la sphère publique a diminué. Changer le rôle que jouent ces forces dans la prise de décision sociétale ne sera pas une mince affaire. Le transfert du pouvoir des forces plus traditionnelles et établies nécessitera à la fois l’approbation de l’État et la mobilisation des forces démocratiques.

Les partisans des droits civils au Maroc sont optimistes quant à une réforme globale du Mudawana qui aura des effets profonds sur de multiples aspects de l’importance civile, politique, économique et sociale pour les citoyens marocains. Un tel optimisme a été motivé par l’accessibilité croissante des instruments internationaux, y compris l’Examen périodique universel (RUP) et d’autres traités internationaux.

La société civile considère que ces instruments sont des outils d’autonomisation qui leur permettent de plaider au niveau international pour atteindre la pleine égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la tutelle, l’héritage et les responsabilités conjointes des conjoints. Les demandes de réformes de la société civile ont été largement acceptées par les organisations internationales de droit qui ont procédé et ont soumis leurs recommandations à l’État marocain pour l’encourager à adopter des réformes législatives favorables à la famille et aux femmes.

Cependant, il est crucial de noter que la réforme du code de la famille n’est pas une question législative, mais aussi une question culturelle et politique. Nous devrions tenir compte de la nature conservatrice des structures sociales marocaines comme discuté ci-dessus, et du fait que le système politique lui-même englobe toujours certains éléments conservateurs traditionnels, dont certains sont protégés par la constitution de 2011.

Le système politique est également fondé sur des structures traditionnelles en ce qui concerne les trois composantes de l’islam marocain, à savoir l’école de droit Maliki, la doctrine Ash’ari et l’ordre soufi Junaydi, en plus du monarque en tant que « commandant des fidèles » en tant qu’institution clé dans la vie politique marocaine. Il y a aussi le serment d’allégeance qui exige un engagement de « protéger la croyance et la religion ». Par conséquent, il y a des limites à la mesure dans laquelle le Code de la famille peut être modifié, et cela sera probablement en deçà de ce que les mouvements internationaux ou nationaux de défense des droits espèrent.

En outre, le discours du roi sur le jour du trône de 2022 a fixé les paramètres généraux pour les modifications potentielles du Code de la famille. Le roi a dit : « Je ne permettrai pas ce que Dieu a interdit, et je n’interdrai pas ce que Dieu a permis. » Cela limite l’espace dans lequel la commission rédigeant les amendements sera en mesure de travailler ; il en sera de même pour le Parlement lorsqu’il ratifiera le projet. Les discours du roi ont une influence significative et il sera difficile pour tout acteur de la sphère publique de remettre en question le cadre qu’il a établi.

La possibilité de modifier le Code de la famille marocaine a enflammé des passions sur les médias sociaux, même si aucun projet officiel pour ces amendements potentiels n’existe encore. Dans les prochains jours, cela pourrait s’aggraver davantage et la polarisation croissante pourrait rendre le débat impossible, comme cela a été le cas lors des tentatives précédentes de modification de la loi sur le statut personnel. Dans ce contexte, il est utile d’examiner trois scénarios potentiels quant à l’endroit où le débat public sur le code de la famille pourrait mener :

Scénario I : Alignement complet des dispositions du Code de la famille sur le droit international des droits de l’homme, répondant ainsi pleinement aux exigences du mouvement fondé sur les droits au Maroc. Ce résultat est peu probable pour le moment en raison des facteurs politiques, culturels et sociaux discutés ci-dessus.

Scénario II : Des modifications mineures sont apportées au Code de la famille sans en altérer l’essence. Cela est peu probable parce que cela ne favoriserait pas l’image du régime politique de mettre en œuvre une réforme (que ce soit pour un public national ou international).

Scénario III : Poursuivre des amendements acceptables pour tous les acteurs politiques et sociaux au Maroc, et maintenir un équilibre suffisant entre ces acteurs afin de renforcer la légitimité du régime politique. C’est le scénario le plus probable.

En conclusion, la réforme du Code de la famille restera l’une des questions les plus persistantes de la société marocaine, et il ne fait aucun doute que le processus de réforme se poursuivra progressivement qui assurera la cohérence avec les structures sociales et culturelles en vigueur.

En outre, la réforme du Code de la famille est également une préoccupation majeure pour tous les segments de la société marocaine, car son impact ne se limite pas à la famille, mais s’étend à tous les aspects de la vie publique des citoyens marocains. Par conséquent, tous les acteurs politiques et civils concernés devraient éviter de faire du processus de réforme une arène de tension et de polarisation.

Par Soufiane Elgoumri*

* M. Soufiane Elgoumri universitaire et écrivain marocain. Il a obtenu son doctorat en droit public et en sciences politiques de l’Université Hassan Premier de Settat.

Article19.ma