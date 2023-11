Sécheresse – Réalisations et perspectives du projet « MENAdrought » au Maroc (Rapport)

MENAdrought est un projet de recherche appliquée et de soutien technique mené par la demande dont l’objectif est d’aider les pays du projet à renforcer l’autonomie dans la gestion des impacts de la sécheresse sur la sécurité de l’eau et de la nourriture afin de limiter les pertes sociales et économiques.

Il a été annoncé suite de la réunion de haut niveau sur la politique nationale en matière de sécheresse (HMNDP) convoquée par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) en 2013, où les pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) ont demandé un soutien technique pour améliorer la surveillance et la gestion de la sécheresse dans leurs systèmes hydriques et agricoles.

Le Maroc a participé au projet MENAdrought depuis sa création. Sa participation à des activités spécifiques a été structurée par une demande officielle du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, de l’Eau et des Forêts, sous la forme d’une lettre d’intérêt 3696-DSS (2019) et d’une correspondance avec le directeur général de l’Institut international de gestion de l’eau (IWMI), selon reliefweb.int.

+ Projet MENAdrought +

Le projet MENAdrought applique le cadre des trois piliers du programme de gestion intégrée de la sécheresse (OMM et PGP 2014) de l’OMM. Les trois piliers comprennent les systèmes de surveillance et d’alerte précoce, l’évaluation de l’impact et la planification de la mise en œuvre de la réduction des risques de sécheresse et de la gestion de la réponse aux crises, en travaillant ensemble de manière holistique pour atteindre les objectifs du cadre de Sendai.

L’équipe du projet a adopté une approche de « travail avec le grain » (Levy 2014) pour des activités avec le Département de la stratégie et des statistiques (DSS), et a développé, testé, affiné et appliqué de manière collaborative et itérative les outils améliorés de surveillance des produits et des outils de prévision saisonnière de l’indicateur composite de sécheresse (eCDI) pour le Maroc.

Ce rapport se concentre sur les piliers 1 et 2, et résume le contexte marocain de la sécheresse, la capacité du DSS à surveiller la sécheresse et à prévoir les précipitations sur une base saisonnière, ainsi que l’utilisation des outils et des interfaces web.

De concert, ces approches soutiennent la surveillance et la déclaration thématiques de la sécheresse pour les principaux types de cultures, en mettant l’accent sur les systèmes agricoles pluviaux, y compris les céréales et les parcours.

Pour plus d’informations voici l’intégralité du rapport : Rapport

