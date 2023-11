Insolite – « Pour les beaux yeux des ukrainiennes », un avocat traverse à la nage le détroit de Gibraltar

L’avocat Chris Murray, partenaire de Clyde & Co a traversé 15 km à travers le détroit de Gibraltar, recueillant près de 4 000 £ pour des œuvres caritatives, sa nage épique a vu esquiver des porte-conteneurs, une variété de bateaux de pêche et de ferry, et une sélection d’orques, de méduses et de requins.

Heureusement, le spécialiste des blessures corporelles a terminé avec succès la nage de 15 km entre l’Espagne et le Maroc en quatre heures et 50 minutes très respectables, a rapporté cette semaine le site legalcheek.com.

+ Pour une aide humanitaire +

« Les deux premières heures ont été de loin les plus difficiles, où la houle et les pétroliers qui agitaient l’eau vous ont parfois donné l’impression d’être à l’intérieur d’une machine à laver », a déclaré Murray.

Et d’ajouter que : « même si mon bateau de soutien était à portée de main en cas d’urgence, il était psychologiquement exigeant de savoir que le détroit avait 900 m de profondeur – cinq fois la profondeur de la Manche. »

Sur la raison pour laquelle il a relevé le défi, Murray a affirmé: « Alors que la natation était personnellement difficile, je savais qu’à aucun moment ma vie n’était vraiment en danger. Malheureusement, les quelque six millions d’Ukrainiens déplacés à la suite de l’invasion russe ne peuvent pas dire la même chose.”

Et d’ajouter : “Avec la fin évidente de la crise ukrainienne en vue, et l’hiver approche à grands pas, la situation reste désastreuse pour les enfants et leurs familles. Heureusement, grâce à l’incroyable générosité de nos collègues, de nos clients et de notre famille, nous sommes en mesure de fournir une aide humanitaire dont nous avons tant besoin aux enfants en Ukraine.”

Article19.ma