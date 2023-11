HCP – Avancée dans la réalisation des travaux cartographiques et de la cartographie des établissements économiques

Le Haut Commissariat au Plan (HCP) demeure confiant et optimiste. Et pour cause, en perspective du 7ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), prévu en septembre 2024, plus de 1500 agents cartographes sont sur le terrain pour réaliser les travaux cartographiques de cette opération, et ce depuis le 17 avril 2023, pour une durée de 14 mois.

Ces travaux permettent le découpage du territoire national en « districts de recensement » afin d’assurer, lors de l’exécution du RGPH 2024, le dénombrement exhaustif de la population, sans risque d’omission ni de doublons, et pour arrêter les ressources humaines et matérielles nécessaires à cette opération d’envergure, affirme le HCP dans un communiqué, ce mercredi.

+ Des operations entièrement digitalisées +

Parallèlement, le HCP réalise l’opération de la cartographie des établissements économiques qui consiste à un ratissage exhaustif permettant la collecte des informations sur les principales caractéristiques des unités de production et de services, notamment l’identification, l’activité et l’emploi, permettant ainsi la création d’un répertoire statistique intégré.

Grâce aux solutions informatiques mobiles intégréesdéveloppées par le HCP à cet effet, ces opérations sont entièrement digitalisées et permettront le géoréférencement de l’ensemble des logements, des établissements économiques, administratifs et socioculturels sur l’étendue du territoire national.

A ce jour, 72,3% des travaux cartographiques sont achevées et près de 34 % des établissements économiques ont été géo-référencés.

Dans le cadre de la sensibilisation à l’importance de cette opération, le Haut-Commissariat au Plan a adressé des lettres de sensibilisation aux fédérations, ordres et associations professionnels, chambres de commerce, d’industrie et de services, ainsi qu’aux chambres de l’artisanat, afin de sensibiliser leurs adhérents et d’apporter l’assistance nécessaire aux participants à cette opération, enquêteurs, contrôleurs et superviseurs.

A cet égard, le HCP réitère son appel aux ménages et aux acteurs économiques, les invitant à coopérer activement avec les équipes sur le terrain en vue d’achever les travaux dans les délais impartis et de garantir ainsi le succès de cette opération d’envergure nationale.

