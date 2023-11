Social – L’Instance chargée de la révision du Code de la Famille entame ses consultations avec les parties concernées

L’Instance chargée de la révision du Code de la Famille a tenu, mercredi, une réunion avec le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi, la première d’une série de séances de consultations et d’auditions avec différents acteurs concernés.

Ces séances interviennent conformément à la haute teneur de la Lettre royale adressée au Chef du gouvernement relative à la révision du Code de la Famille.

La Lettre royale souligne qu’au vu de la centralité des dimensions juridiques et judiciaires de cette question, le souverain a bien voulu confier le pilotage conjoint et collégial du processus d’amendement au ministère de la Justice, au Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire et à la Présidence du Ministère public.

A cet effet, le roi a appelé ces institutions à associer étroitement à cette réforme les autres instances concernées directement par cette question, à leur tête, le Conseil Supérieur des Ouléma, le Conseil National des Droits de l’Homme, l’Autorité gouvernementale chargée de la solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, mettant l’accent sur l’importance de s’ouvrir également dans le cadre d’une approche participative à un large spectre d’organisations et d’acteurs de la société civile.

+ Prendre en considération les conclusions issues des concertations élargies +

Le souverain a également affirmé que les éventuelles propositions de modification et d’amendement devraient prendre en considération les conclusions issues des concertations élargies et des séances d’audition qui seront rigoureusement tenues notamment avec le tissu associatif concerné par les droits de l’Homme, les droits de la femme et de l’enfant ainsi qu’avec les magistrats, les chercheurs, les académiciens et les autres professionnels du droit de la famille.

Ensuite il faut soumettre les propositions d’amendements qui vont émaner de ces larges consultations participatives à la haute appréciation du roi, le seul garant des droits et libertés des citoyens, dans un délai maximum de six mois et ce, avant l’élaboration par le gouvernement du projet de loi à ce sujet et sa soumission au parlement pour adoption. (MAP)

