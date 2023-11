Santé – Lancement d’une campagne nationale de prévention et de lutte contre la tuberculose

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale (MSPS) a lancé mercredi une campagne nationale de sensibilisation et de dépistage précoce de la tuberculose sous le slogan « Respirez la vie… Luttez contre la tuberculose ».

Cette campagne, qui s’étale sur une durée de six semaines, a pour objectifs de sensibiliser et d’informer la population générale sur l’importance du diagnostic précoce en cas de signes évocateurs de la tuberculose, en vue d’éviter les complications et les décès pouvant survenir en cas de retard de détection de la maladie, a indiqué le ministère dans un communiqué.

La campagne vise également à sensibiliser l’entourage du patient sur l’importance du dépistage, du suivi thérapeutique et de l’observance du traitement de la maladie, ainsi qu’à promouvoir le traitement préventif chez les catégories vulnérables, ajoute la même source.

+ Un taux de guérison proche de 90% +

Cette initiative permet, d’autre part, de mettre l’emphase sur l’ensemble des prestations de lutte contre la tuberculose qui sont assurées gratuitement au niveau des structures du MSPS, en l’occurrence les centres de santé intégrés et les Centres de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires (CDTMR), précise le ministère.

Et de noter que, malgré les efforts importants déployés par le MSPS depuis plusieurs décennies pour lutter contre cette maladie et qui ont notamment permis d’atteindre un taux de détection supérieur à 85% et de maintenir un taux de guérison proche de 90%, la diminution de son incidence reste faible (1 à 2% par an) et ne permettra pas d’atteindre l’objectif ultime d’élimination de la tuberculose au Maroc à l’horizon 2030.

Cette campagne, rappelle le communiqué, s’inscrit dans le cadre du plan stratégique national pour la prévention et le contrôle de la tuberculose au Maroc pour la période 2021-2023, dont l’objectif est de réduire de 60% le nombre de décès liés à cette maladie d’ici 2023 par rapport à l’année 2015.

Ce plan est en cohérence avec l’initiative de l’OMS « Mettre fin à la Tuberculose », ainsi qu’avec les Objectifs de Développement Durables (ODD) 2030, en accordant une attention particulière à l’intégration de tous les partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux, dans le cadre d’une approche multisectorielle et pluridisciplinaire globale, souligne la même source.

