Tragédie – Al Jazeera dénonce les bombardements israéliens qui ont tué 19 membres de la famille de l’ingénieur de son bureau à Gaza

Al Jazeera a condamné fermement, ce mardi, les bombardements israéliens aveugles qui ont conduit à la mort de 19 membres de la famille de Muhammad al-Qumsan, ingénieur chargé de la diffusion au bureau d’Al Jazeera à Gaza.

Dans un communiqué rendu public, la chaîne qatarie affirme que « le bombardement de la maison familiale de Muhammad al-Qumsan dans le camp de Jabalia a entraîné la mort de son père, son frère et deux de ses sœurs ».

Al Jazeera Media Network qui a présenté « ses sincères condoléances et sa sympathie » à al-Qumsan et à sa famille, demande à ce que « les assassins soient tenus pour responsables afin que ces crimes israéliens contre des civils n’échappent à la justice ».

Al Jazeera exhorte la communauté internationale « à mettre fin à ces massacres le plus rapidement possible et à obtenir justice pour les familles des martyrs et des blessés innocents. »

الجزيرة تدين المذبحة الإسرائيلية التي راح ضحيتها 19 فردا من عائلة الزميل محمد أبو القمصان

الدوحة – 31 أكتوبر 2023

تدين الجزيرة بشدة القصف الإسرائيلي الشنيع والعشوائي الذي أدى إلى مقتل 19 فردا من عائلة الزميل محمد القمصان، مهندس البث بمكتب الجزيرة الإخبارية في غزة.

وأدى القصف الذي تعرض له منزل عائلة محمد في مخيم جباليا إلى استشهاد والده، وشقيقه واثنتين من أخواته.

وتتقدم شبكة الجزيرة الإعلامية بخالص العزاء وعظيم المواساة للزميل محمد وعائلته، وتدعو إلى محاسبة القتلة حتى لا تمر هذه الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين دون محاسبة.

وتحث الجزيرة المجتمع الدولي على وضع حد لهذه المجازر بأقصى سرعة وتحقيق العدالة لعائلات الشهداء والمصابين الأبرياء.

-انتهى-

Article19.ma