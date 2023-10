Vidéo – Reporters sans frontières (RSF) dévoile une enquête vidéo choc sur la mort du journaliste Issam Abdallah

L’équipe de Reporters sans frontières (RSF) a dévoilé une enquête vidéo exclusive sur la mort du reporter de l’agence Reuters Issam Abdallah sous un bombardement au Liban, à la frontière avec Israël, les éléments révélés par Reporters sans frontières (RSF) sont édifiants et démontrent que le véhicule des journalistes a bel et bien été ciblé.

Vendredi 13 octobre, aux alentours de 18 h, deux frappes se sont abattues à près d’une quarantaine de secondes d’intervalle sur le lieu exact où se trouvaient le photojournaliste Issam Abdallah, tué sur le coup, et six de ses confrères de l’Agence France-Presse (AFP) et de la chaîne Al Jazeera, qui ont été blessés, souligne RSF dans un communiqué rendu public.

+ L’armée israélienne “désolée” +

Les reporters étaient à découvert depuis plus d’une heure, sur une colline, pour couvrir les affrontements entre le Hezbollah et Israël dans le sud du Liban, ils étaient clairement identifiables par leurs casques et leurs gilets pare-balles siglés “press” tout comme l’était leur voiture.

Selon l’analyse balistique diligentée par RSF, la zone de provenance des tirs se situe à l’est de l’endroit où le groupe de journalistes et leurs véhicules ont été bombardés, où se trouve la frontière avec Israël. Mise en cause par différents témoignages, l’armée israélienne a aussitôt déclaré “être désolée” et qu’elle était en train de faire des “vérifications”.

Il est à rappeler que plus de 20 journalistes ont déjà été tués depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, la grande majorité à Gaza par des frappes israéliennes, c’est inadmissible.

Article19.ma