Littérature – Les Éditions le Fennec proposent deux nouveaux ouvrages, un essaie et un recueil de poésie

Les Éditions le Fennec présentent deux derniers ouvrages; un essai signé Noureddine El Aoufi, intitulé « Ainsi pensait Aziz Belal », et un recueil de poésie » Par monts et par mots » de Ouasmine Medkouri Zidi, selon un communiqué.

« Le recueil de Medkouri Zidi est un hymne à la poésie, ce don divin qui panse les plaies des âmes tourmentées tout en pensant le monde et l’existence. Quand elle évoque la fuite du temps, sa poésie dessine les contours d’une carapace de l’âme de ce dur à cuir forgé par les années, à savoir le poète lui-même. L’âme de ce dernier résume la vie qui commence et l’apocalypse qui s’annonce si rien n’est fait pour l’éviter, à commencer par le retour aux vraies valeurs comme l’amour, l’amitié, la fraternité, le don de soi… », décrit l’auteur de la préface du recueil de poésie Aissa Chahlal.

Ouasmine Medkouri Zidi est le fruit de l’union d’un «Fkih» Reguragui et d’une saharienne originaire de M’Hamid El Ghizlaine. Père de trois enfants, il a fait carrière (43 ans) au sein de l’Administration de la Défense Nationale Marocaine. À sa retraite il a repris goût à l’écriture pour commettre quelques élucubrations que certains illuminés prennent pour de la poésie.

+ « Ainsi pensait Aziz Belal » +

L’essai signé Noureddine El Aoufi, intitulé « Ainsi pensait Aziz Belal », est un retour, même critique, sur la pensée économique de Abdelaziz Belal trouve sa justification dans la récurrence des problématiques qu’il a explorées dès L’investissement au Maroc (1968) et dont il a poursuivi l’analyse dans Développement et facteurs non économiques (1980). Le programme des réformes économiques à l’œuvre aujourd’hui renvoie à des contraintes, à des dilemmes, à des indéterminations en matière de choix collectifs qui se trouvent, en creux ou en plein, dans ses travaux. A. Belal achève L’investissement sur un chapitre étonnamment en phase avec le « Nouveau modèle de développement » (2021).

Il est à noter que Noureddine El Aoufi est professeur d’économie à l’Université Mohammed V de Rabat. Il a été membre fondateur de l’Association marocaine de sciences économiques (AMSE) et membre de la « Commission spéciale sur le modèle de développement ».

Article19.ma